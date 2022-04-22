Идею школьных линеек с гимном и поднятием флага поддержали 78% волгоградев

В Волгограде большинство опрошенных информационным агентством «Высота 102» жителей поддержали инициативу министра просвещения РФ Сергея Кравцова о проведении в школах торжественных линеек с обязательным исполнением гимна и поднятием российского флага.

Напомним, что накануне в региональном комитете по образованию сообщили о том, что педагогические коллективы Волгоградской области поддержали предложение Кравцова, и в некоторых образовательных учреждениях уже прошли патриотические линейки. В понедельник, 25 апреля, к новой школьной традиции присоединятся еще несколько школ, а с нового учебного года поднимать флаг и петь гимн будут все школьники в регионе еженедельно по понедельникам.

В телеграм-канале 21 апреля «Высота 102» запустила опрос, поддерживают ли читатели идею проведения линеек в школах. На утро 22 апреля в нем приняли участие 516 человек. 78% опрошенных поддержали инициативу министра Сергея Кравцова и лишь 19% высказались против. 3% участников голосования воздержались от ответа.





В комментариях под опросом респонденты информагентства выразили надежду, что с патриотическими линейками в волгоградских школах повысится и качество образования. Некоторые полагают, что линейки должны проводиться реже, чем раз в неделю, но в целом читатели ИА «Высота 102» относятся благосклонно к новой традиции, вспоминая свое советское детство.

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