В Волгограде вынесли приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗС

Тракторозаводский районный суд Волгограда 18 апреля огласил приговор по делу о смертельном взрыве на автогазозаправочной станции в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, начальник станции Егор Васильев приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, наполнитель баллонов Алексей Власов к 1 году и 8 месяцам.

В суде установлено, что 10 августа 2020 года при проведении газоопасных работ на АГЗС, расположенной в Тракторозаводском районе, произошел выброс сжиженного углеводородного газа в атмосферу, после чего произошло воспламенение газовоздушной смеси СУГ и взрыв автоцистерны с возгоранием СУГ.

В результате взрыва один из прибывших сотрудников МЧС - Михаил Перцев - получил множественные ожоги. От полученных травм водитель пожарной машины скончался в больнице через 8 дней, 18 августа. Кроме этого, ожоги 1,2 и3 степени получила жительница Волгограда, оказавшаяся поблизости с АГЗС в момент взрыва. Причиненные ей увечья были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Также в результате взрыва сгорел грузовой тягач и полуприцеп-цистерна на общую сумму 2 млн рублей. Также уничтожены зеленые насаждения, принадлежащем на праве собственности администрации Волгограда.

– Причиной взрыва на АГЗС послужили нарушения технологического процесса и технологической дисциплины, допущенные начальником автогазозаправочной станции №36 ООО "Газэнергосеть Поволжье" Егором Васильевым и сотрудником станции Алексеем Власовым, – к такому выводу пришел судья Сергей Гик по итогам рассмотрения дела.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.