В Волгограде сорвалась закупка на ремонт аварийных лестниц

В Волгограде сорвалась закупка на ремонт нескольких лестниц в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, не нашлось ни одного желающего привести в порядок четыре лестницы, ведущие от ООТ «Автоцентр» на остановке «Водоотстой» до проспекта Ленина, 179, на ул. Метростроевской, 9,11, на ул. Клименко, 7»а», а также эспланаду от ул. Батова до проспекта Ленина. Заказчик – МБУ «Тракторозаводского района» - предлагал провести эти работы за 466 тысяч рублей.

Между тем, на севере Волгограда есть и другие подобные объекты, которые представляют опасность для горожан. Например, в 2020 году волгоградка выиграла суд у администрации города после того, как получила опасный перелом, упав на аварийной лестнице, расположенной около домов №№1 и 3 на улице Загорская. Ей выплатили 50 тысяч рублей.