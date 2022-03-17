Экономика

ВОЛМА заинтересована в привлечении молодых профессионалов

Экономика 17.03.2022 09:03 Новости компаний
17.03.2022 09:03 Новости компаний


Несмотря на изменчивость внешних условий ВОЛМА - крупнейший российский производитель материалов для ремонта - демонстрирует устойчивое развитие.  Этот долгосрочный тренд Компании обеспечивается, среди прочего, грамотным подбором и работой с персоналом, а также, что немаловажно - привлечением молодых профессионалов. 
Многолетнее продуктивное взаимодействие с профильными образовательными учреждениями, такими как Волгоградский Государственный технический университет, Волгоградский строительный техникум призвано, в том числе, решать эту задачу. 
Работа со студентами вузов и сузов проводится компанией в различных форматах – это и экскурсии на производство, и мастер-классы, и производственные практики, и поддержка участия в соревнованиях под эгидой WorldSkills Russia и, конечно, непосредственно найм наиболее целеустремленных ребят.
 
В марте ВОЛМА приняла участие в Ярмарке вакансий для студентов старших курсов ВолгГТУ. Компанию представлял генеральный директор управляющей компании Владимир ОВЧИНЦЕВ, который сам является выпускников этого университета:
- В любые времена и при любых условиях, кадры для компании ВОЛМА - главная ценность, — подчеркивает Владимир Викторович. — Именно человеческий капитал - залог успеха ВОЛМА.  В свою очередь, Компания помогает развиваться сотрудникам, дает возможности для профессионального роста. Мы всегда заинтересованы в привлечении выпускников профильных вузов. Ведь это не только новая энергетика, динамизм, свежий взгляд на процессы – это, по сути, укрепление фундамента для развития Компании, обновление крови. Поэтому совместно с руководством ВолгГТУ мы разрабатываем программы активизации молодых спецов, ищем новые мотивации для них, смотрим на возможности максимально усовершенствовать базу знаний и навыков. Используем любую возможность для коммуникации со студентами старших курсов, рассказываем о своем предприятии, вакансиях, условиях работы, перспективах.
Среди вакансий, которые ВОЛМА представила на Ярмарке - целый ряд инженерных специальностей.
Фото – пресс-служба ВолгГТУ

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