Федеральные новости

Торговые сети предложили ограничить продажу товаров с минимальной наценкой в одни руки

Федеральные новости 05.03.2022 10:26
05.03.2022 10:26


Минпромторг и Минсельхоз поддержали инициативу крупнейших федеральных и региональных торговых сетей ограничить объем продаж товаров с минимальной наценкой в одни руки. Это решение ретейлеры приняли для борьбы с «перекупщиками» – в некоторых регионах уже зафиксированы случаи закупок в объеме, очевидно большем, чем нужно для частного потребления, сообщили в Минпромторге РФ.

В частности, некоторые лица покупали для последующей перепродажи до нескольких тонн товаров, на которые ретейлеры установили минимальную наценку. 

– Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, – говорится в сообщении министерства промышленности и торговли РФ.

Конкретный перечень и объем товаров, продажа которых может быть ограничена в одни руки, ретейлеры определят сами в рамках своих профильных ассоциаций (АКОРТ и Союз независимых сетей России).

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