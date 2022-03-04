Где купить цветы к 8 марта в Волгограде: список точек





В канун 8 марта в Волгограде будут работать свыше 100 точек по продаже цветов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в их число входят как работающие круглогодично киоски и павильоны, так и специализированные места для торговли цветами.

Площадки продажи цветов будут открываться по мере готовности предпринимателей. Помимо этого на ул. Советской рядом с Центральным рынком открылась традиционная цветочная ярмарка. Торговля цветами также осуществляется на ярмарках, рынках и в магазинах на территории областного центра.

Приобрести цветы волгоградцы смогут по адресам, указанным ниже:





Тракторозаводский район:

2 точки ул. Николая Отрады, у дома №20

13 точек вблизи пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца





Краснооктябрьский район:

ул. 39-й Гвардейской, у дома 20а

ул. 39-й Гвардейской, у дома №24

ул. Библиотечная, у дома №16

7 точек на ул. им. генерала Штеменко, у дома 44

3 точки на пересечении ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко

2 точки на пересечении ул. им. маршала Еременко и пр. Металлургов

4 точки по ул. им. Германа Титова, у дома 38





Дзержинский район:

ул. 8-й Воздушной Армии, у дома №34

3 точки на ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40

ул. 8-й Воздушной Армии, у дома №58

пересечение ул. Новодвинской и пр-кта им. Маршала Жукова

ул. им. Полоненко, у дома №59

ул. Раздольная, у дома №1а

ул. Краснополянская, у дома №5а

ул. Краснополянская, у дома №14

пересечение ул. Краснополянской и ул. 51-ой Гвардейской

ул.51-й Гвардейской, напротив дома № 19

ул. Голубинская, у здания №9а (вблизи перекрестка ул. Маршала Рокоссовского и ул. Ангарской)

ул. Качинцев, у здания №124

ул. 30-летия Победы, у дома №70 (напротив ТРК «Парк Хаус»)

Центральный район:

2 точки на ул. им. Ткачева, напротив дома № 11

пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской

площадка напротив магазина «Суперман» по ул. Советской

Ворошиловский район:





ул. Елецкая, у дома №9

2 точки на ул. Елецкая, у здания №11а

ул. им. Елисеева, у здания №13

ул. Кузнецкая, у здания №73

Советский район:

2 точки на пр-кте Университетский, вблизи дома № 23

пр-кт Университетский, вблизи дома № 25

6 точек на пр-кт Университетский, вблизи дома № 69

пр-кт Университетский, вблизи дома № 74

пр-кт Университетский, вблизи дома № 90

пр-кт Университетский, вблизи дома № 95

пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Кировский район

пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Центральный район

ул. Казахская, вблизи дома № 8

ул. Казахская, вблизи дома № 28

ул. Туркменская, вблизи дома № 17

3 точки на ул. Туркменская, вблизи дома № 19

р.п. Горьковский, вблизи дома № 5 по ул. В. Терешковой

р.п. Горьковский, вблизи дома № 166б по ул. Волгоградской

Кировский район:

ул. им. Курчатова, у жилого дома № 18

2 точки на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Энергоколледж»

ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард»

2 точки на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа»

ул. 64-й Армии, у жилого дома № 85

ул. 64-й Армии, у жилого дома №111

ул. 64-й Армии, у жилого дома №125

ул. 64-й Армии, у дома №127

ул. Колосовая, у автобусной остановки «Лавровая»

4 точки на ул. Абганеровская, вблизи жилого дома № 103

Красноармейский район:

ул. 40 лет ВЛКСМ, у дома №5

2 точки на пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №33

2 точки на пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №39

2 точки на пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №48

пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №49

пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №50

ул. Пролетарская, у дома №24



