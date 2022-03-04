Где купить цветы к 8 марта в Волгограде: список точек

Общество 04.03.2022 09:24
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04.03.2022 09:24
В канун 8 марта в Волгограде будут работать свыше 100 точек по продаже цветов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в их число входят как работающие круглогодично киоски и павильоны, так и специализированные места для торговли цветами.
Площадки продажи цветов будут открываться по мере готовности предпринимателей. Помимо этого на ул. Советской рядом с Центральным рынком открылась традиционная цветочная ярмарка. Торговля цветами также осуществляется на ярмарках, рынках и в магазинах на территории областного центра.
Приобрести цветы волгоградцы смогут по адресам, указанным ниже:
Тракторозаводский район:
2 точки ул. Николая Отрады, у дома №20
13 точек вблизи пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца
Краснооктябрьский район:
ул. 39-й Гвардейской, у дома 20а
ул. 39-й Гвардейской, у дома №24
ул. Библиотечная, у дома №16
7 точек на ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
3 точки на пересечении ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко
2 точки на пересечении ул. им. маршала Еременко и пр. Металлургов
4 точки по ул. им. Германа Титова, у дома 38
Дзержинский район:
ул. 8-й Воздушной Армии, у дома №34
3 точки на ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40
ул. 8-й Воздушной Армии, у дома №58
пересечение ул. Новодвинской и пр-кта им. Маршала Жукова
ул. им. Полоненко, у дома №59
ул. Раздольная, у дома №1а
ул. Краснополянская, у дома №5а
ул. Краснополянская, у дома №14
пересечение ул. Краснополянской и ул. 51-ой Гвардейской
ул.51-й Гвардейской, напротив дома № 19
ул. Голубинская, у здания №9а (вблизи перекрестка ул. Маршала Рокоссовского и ул. Ангарской)
ул. Качинцев, у здания №124
ул. 30-летия Победы, у дома №70 (напротив ТРК «Парк Хаус»)
Центральный район:
2 точки на ул. им. Ткачева, напротив дома № 11
пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской
площадка напротив магазина «Суперман» по ул. Советской
Ворошиловский район:
ул. Елецкая, у дома №9
2 точки на ул. Елецкая, у здания №11а
ул. им. Елисеева, у здания №13
ул. Кузнецкая, у здания №73
Советский район:
2 точки на пр-кте Университетский, вблизи дома № 23
пр-кт Университетский, вблизи дома № 25
6 точек на пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
пр-кт Университетский, вблизи дома № 74
пр-кт Университетский, вблизи дома № 90
пр-кт Университетский, вблизи дома № 95
пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Кировский район
пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Центральный район
ул. Казахская, вблизи дома № 8
ул. Казахская, вблизи дома № 28
ул. Туркменская, вблизи дома № 17
3 точки на ул. Туркменская, вблизи дома № 19
р.п. Горьковский, вблизи дома № 5 по ул. В. Терешковой
р.п. Горьковский, вблизи дома № 166б по ул. Волгоградской
Кировский район:
ул. им. Курчатова, у жилого дома № 18
2 точки на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Энергоколледж»
ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард»
2 точки на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа»
ул. 64-й Армии, у жилого дома № 85
ул. 64-й Армии, у жилого дома №111
ул. 64-й Армии, у жилого дома №125
ул. 64-й Армии, у дома №127
ул. Колосовая, у автобусной остановки «Лавровая»
4 точки на ул. Абганеровская, вблизи жилого дома № 103
Красноармейский район:
ул. 40 лет ВЛКСМ, у дома №5
2 точки на пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №33
2 точки на пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №39
2 точки на пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №48
пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №49
пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома №50
ул. Пролетарская, у дома №24
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