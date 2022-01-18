Общество 18.01.2022 15:20
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18.01.2022 15:20
В Волгоградской области устранили пробку из автомобилей, растянувшуюся на несколько километров в районе села Белогорки на 530 км федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, из-за сильной боковой метели грузовики не могли преодолеть подъем. Дорожные службы федерального учреждения, задействованные в зимнем содержании трасс, помогли нескольким большегрузам подняться в гору. В настоящее время проезд на данном участке свободный. Для ликвидации последствий непогоды сейчас на трассе Р-228 работают 29 специализированных дорожных машин, в том числе тяжелая техника, которая задействована в помощи грузовым автомобилям.
Ранее, напомним, сообщалось, что движение в районе села Белогорки парализовано из-за метели и подъема, который не могли преодолеть грузовики.
Фото с камеры видеонаблюдения.
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