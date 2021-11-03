Covid-19

Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области достигла максимума

Covid-19 03.11.2021 11:51
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03.11.2021 11:51


Заболеваемость коронавирусом в октябре 2021 года достигла своего максимума за весь период пандемии. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании Клинического совета, которое проходит в эти минуты, сообщает ИА «Высота 102». Ковидом заболели более 4 тысяч человек на каждые 100 тысяч населения, это в 5 раз больше, чем год назад, и на 13% больше, чем в минувшем сентябре.
«Вирус распространяется очень быстро, болезнь все чаще развивается стремительно – особенно у непривитых людей, – заявил Андрей Бочаров. –  Только за последние две недели ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области выросла на 17%, количество пациентов в стационарах – на 6%».
В регионе в настоящее время развернуты более 8 тысяч инфекционных коек – это наибольшее число за полтора года борьбы с COVID-19. Еще часть коек находятся в оперативном резерве, который сохраняется на уровне 10%. Количество аппаратов ИВЛ в больницах Волгоградской области с начала 2020 года выросло с 326 до 760, число прикроватных кислородных концентраторов – с 526 до 1285, компьютерных томографов – с 11 до 24.
Специалисты называют происходящее сейчас четвертой волной распространения коронавирусной инфекции, отметил Бочаров. Её особенностями появление и распространение новых, более агрессивных штаммов. В настоящее время ученые и медики разбираются, как новые штаммы реагируют на имеющиеся у переболевших людей антитела и на существующие вакцины.
Характерно и более быстрое распространение коронавируса, сокращение инкубационного периода, увеличение доли тяжелых случаев течения болезни и сокращение периода перехода в тяжелую стадию. При этом степень поражения легких уже не является определяющей при диагностике течения болезни и выборе тактики лечения. Так, у пациента с 5-10% поражения болезнь может протекать крайне тяжело, а человека с 80-процентным поражением заболевание долго может никак не проявляться.
Между тем, универсального лекарства от ковида до сих пор нет, и главными факторами выздоровления становятся оперативность и точность постановки диагноза, своевременное начало лечения. При этом специалисты заявляют, что вирус, возможно, даже после болезни остается в организме надолго и продолжает создавать новые угрозы.
Люди старшего возраста стали болеть все тяжелее. «В начале пандемии в общем числе тяжелых находилось 56% пациентов в возрасте 65+, то сейчас их уже 67%. И при этом только 57% людей старшего возраста в Волгоградской области сделали прививки от коронавирусной инфекции», – отметил губернатор. Вирус активно поражает и молодых людей без хронических заболеваний, чаще стали болеть им дети – сейчас в стационарах находятся 125 несовершеннолетних. Ковид поражает и беременных женщин, которых нельзя лечить по обычному протоколу. Среди и детей, и беременных зафиксированы летальные исходы от осложнений COVID-19.
Однако перенесшие коронавирус или привитые люди заболевают сравнительно редко. В настоящее время среди всех пациентов с ковидом только 3,4% заразились повторно, и только 0,59% - это уже переболевшие и вакцинированные.
«Наибольшее беспокойство вызывает общий рост летальности от коронавирусной инфекции и вызываемой ею пневмонии, – подчеркнул Бочаров. – Болезнь не щадит никого. Среди скончавшихся – люди разного возраста, образа жизни, разного социального статуса». Так, по данным властей, смертность от ковида в Волгоградской области в начале пандемии составляла 4,9%, сейчас – 5,8%, по России – 4,7% и 5,3%, соответственно.
Участники заседания Клинического Совета по итогам рассмотрения текущей санитарно-эпидемиологической ситуации и прогнозов ее развития озвучат дополнительные решения по предупреждению распространения коронавируса.

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