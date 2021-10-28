Расследования

Иностранца осудят за производство суррогатного алкоголя в Волгограде

Расследования 28.10.2021 11:59
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28.10.2021 11:59




Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Азербайджана, превращавшего этиловый спирт в элитный алкоголь в подпольном цехе в Волгограде. Как сообщили ГУ МВД России по Волгоградской области, 53-летний мужчина обвиняется в приобретении, хранении и перевозке алкогольной и табачной продукции без акциз, в незаконном использовании чужого товарного знака и в торговле алкоголем без соответствующей лицензии. Иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы. 
Следователи установили, что с марта 2020 года обвиняемый организовал подпольный бизнес по продаже алкогольной и табачной продукции под брендами известных российских производителей. Для этого мужчина закупил у неизвестных этиловый спирт и стеклотару им привез это в подпольный цех в частном доме в Ворошиловском районе. Там в антисанитарных условиях горе-предприниматель делал коньяк, водку, шампанское, портвейн и виски. Позже контрафактный алкоголь развозился и продавался в двух торговых точках на территории Краснооктябрьского района.
Обвиняемый сознался в содеянном. Уголовное дело рассмотрит Краснооктябрьский районный суд Волгограда.

Напомним, в 2020 году деятельность подпольного цеха по производству "левого" алкоголя пресекли оперативные сотрудники полиции. В последствии было проведено 26 обысков в подпольном цехе, арендованных складских помещениях, гаражных боксах, торговых павильонах и по месту проживания подозреваемого. Оперативники изъяли приспособления для разлива и закупоривания бутылок, емкости для разведения суррогата, соответствующую фурнитуру и черновые записи. Полиция также забрала заготовочное сырье: этиловый спирт в канистрах и ароматизаторы, 4719 бутылок водки, 132 бутылки с коньячной продукцией, свыше 150 литров алкосодержащих настоек на общую сумму почти 1 миллион рублей и свыше 1,5 тысячи пачек контрафактных сигарет.

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