Иностранца осудят за производство суррогатного алкоголя в Волгограде











Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Азербайджана, превращавшего этиловый спирт в элитный алкоголь в подпольном цехе в Волгограде. Как сообщили ГУ МВД России по Волгоградской области, 53-летний мужчина обвиняется в приобретении, хранении и перевозке алкогольной и табачной продукции без акциз, в незаконном использовании чужого товарного знака и в торговле алкоголем без соответствующей лицензии. Иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователи установили, что с марта 2020 года обвиняемый организовал подпольный бизнес по продаже алкогольной и табачной продукции под брендами известных российских производителей. Для этого мужчина закупил у неизвестных этиловый спирт и стеклотару им привез это в подпольный цех в частном доме в Ворошиловском районе. Там в антисанитарных условиях горе-предприниматель делал коньяк, водку, шампанское, портвейн и виски. Позже контрафактный алкоголь развозился и продавался в двух торговых точках на территории Краснооктябрьского района.

Обвиняемый сознался в содеянном. Уголовное дело рассмотрит Краснооктябрьский районный суд Волгограда.



