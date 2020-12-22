Происшествия

В Волгограде иностранец превращал спирт в элитный алкоголь (ВИДЕО)

Происшествия 22.12.2020 14:30
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22.12.2020 14:30




Деятельность подпольного цеха по производству "левого" алкоголя пресекли оперативные сотрудники полиции в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД России по региону, совместно с УФСБ России по региону установлена причастность к незаконному бизнесу 53-летнего уроженца Азербайджана, проживающего в Волгограде. По данным оперативников, примерно с марта текущего года он приобретал у неустановленных лиц этиловый спирт и стеклотару. Закупленное сырье он поставлял в подпольный цех, расположенный в частном домовладении Ворошиловского района, где в антисанитарных условиях велось производство фальсифицированной алкогольной продукции - водки, коньяка, виски, шампанского и портвейна. 

Впоследствии нелегальный алкоголь сбывался в 7 торговых павильонах на территории Краснооктябрьского района Волгограда. Проведено 26 обысков в подпольном цехе, арендованных складских помещениях, гаражных боксах, торговых павильонах и по месту проживания подозреваемого. Изъяты приспособления для разлива и закупоривания бутылок, емкости для разведения суррогата, соответствующая фурнитура, черновые записи. Также было изъято заготовочное сырье: этиловый спирт в канистрах и ароматизаторы, 4719 бутылок водки, 132 бутылки с коньячной продукцией, свыше 150 литров алкосодержащих настоек на общую сумму почти миллион рублей и свыше 1,5 тысячи пачек контрафактных сигарет.
Согласной исследованию, проведённому специалистами Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, изъятая алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТ. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сознался в содеянном. Мера пресечения избирается.
 

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