Общество 14.10.2021 15:21
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14.10.2021 15:21
В выходные скоростной трамвай в Волгограде будет ходить по сокращенному маршруту. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, 16 и 17 октября временно приостанавливается движение трамваев от конечной станции «ВГТЗ» до станции «14 гимназия» в связи с производственными работами по соединению рельсов методом алюминотермитной сварки. В эти дни скоростной трамвай будет курсировать от станции «Ельшанка» до станции «Стадион Монолит». В мэрии подчеркнули, что алюминотермитная сварка является обязательным этапом обновлении линии скоростного трамвая. В настоящее время рабочие ведут соединение рельсового полотна на обновленном участке - от станции «ВГТЗ» до станции «Завод Баррикады».
Напомним, что 1 сентября открылось движение трамваев на участке между станциями «Стадион Монолит» и «ВГТЗ». Реконструкция линии скоростного трамвая от ВГТЗ до больницы Ильича началась в декабре 2020 года. Работы финансируются из федерального бюджета – на первый транш в размере 300 млн рублей подрядчик отремонтировал 6 км путей. В частности, проведена замена шпал, рельсов, подушки, контактной сети, включая опоры. Всего властям Волгограда предстоит обновить 21 км путей от ВГТЗ до ТРК «Европа Сити Молл», на эти цели требуется 2 млрд рублей.
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