После ЧМ-2018: Жителей Волгоградской области одолевают транспортные проблемы







Темы дня: жителей Волгограда, Волжского и Среднеахтубинского района Волгоградской области одолевают проблемы из-за «обрезания» маршрутов общественного транспорта. Утром в центре Волгограда: 13 пассажиров маршрутки начали утро пятницы со стресса после ДТП. К историческим корням: строители начали избавлять от «новодела» историческое здание пожарной каланчи. Таможня дала добро: волгоградских журналистов пустили в склады с «конфискатом».





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