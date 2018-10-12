Аналитика

После ЧМ-2018: Жителей Волгоградской области одолевают транспортные проблемы

Аналитика 12.10.2018 20:10
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12.10.2018 20:10



Темы дня:  жителей Волгограда, Волжского и Среднеахтубинского района Волгоградской области одолевают проблемы из-за «обрезания» маршрутов общественного транспорта. Утром в центре Волгограда: 13 пассажиров маршрутки начали утро пятницы со стресса после ДТП. К  историческим корням: строители начали избавлять от «новодела» историческое здание пожарной каланчи. Таможня дала добро: волгоградских журналистов пустили в склады с «конфискатом».

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