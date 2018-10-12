После ЧМ-2018: Жителей Волгоградской области одолевают транспортные проблемы

Аналитика 12.10.2018 20:10
3028 4
12.10.2018 20:10
Темы дня: жителей Волгограда, Волжского и Среднеахтубинского района Волгоградской области одолевают проблемы из-за «обрезания» маршрутов общественного транспорта. Утром в центре Волгограда: 13 пассажиров маршрутки начали утро пятницы со стресса после ДТП. К историческим корням: строители начали избавлять от «новодела» историческое здание пожарной каланчи. Таможня дала добро: волгоградских журналистов пустили в склады с «конфискатом».
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
16.09.2018 16:48
28226 42
27.09.2018 20:01
29521 0
04.10.2018 20:03
27330 0
Во всей красе: глава региона представил АПК Волгоградской области в Москве11.10.2018 19:54
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде люди и белки радуются золотой осени10.10.2018 20:07
«Высота 102 ТВ»: Под Волгоградом воздушный десант «порвал противника»09.10.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде канализация иногда идет своим путем08.10.2018 20:00
Волгоград назвали самым "бедным" городом-миллионником08.10.2018 13:21
Волгоградстат нарисовал портрет учителя: женское лицо, много опыта и большая зарплата06.10.2018 09:51
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде готовят почву для зимних забав05.10.2018 20:15
«Высота 102 ТВ»: Убийца девочки-подростка в Волгоградской области покажет, где спрятал тело04.10.2018 20:03
Сайт ИА «Высота 102» по версии Яндекса - самый востребованный в Волгоградской области04.10.2018 09:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Дворец спорта «с трудной судьбой» возвращают спортсменам03.10.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мало заметен прогресс в состоянии подъездных путей к школам02.10.2018 20:08
Волгоградстат отчитался о полной ликвидации очередей в дома-интернаты02.10.2018 17:48
В Волгоградской области 60-летних женщин почти в два раза больше, чем мужчин02.10.2018 15:27
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области удачно слетал в Сочи01.10.2018 20:01
В Волгоградской области снижается рождаемость30.09.2018 11:17
Реклама