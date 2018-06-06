Органам власти Волгоградской области рекомендовали избавиться от кумовства и кланов









По итогам заседания совета по вопросам местного самоуправления при полномочном представителе президента РФ в ЮФО высшим должностным лицам субъектов округа даны рекомендации по вопросу формирования кадрового состава органов местного самоуправления. Как стало известно ИА «Высота 102», соответствующий документ поступил в органы власти Волгограда и области. В протоколе заседания, среди прочих содержится рекомендация «принять меры по устранению условий и предпосылок, способствующих формированию кадрового состава органов местного самоуправления на основе кланово-корпоративных связей и/или отношений родства и свойства». С этой целью высшим должностным лицам дан совет - поручить проанализировать деятельность органов местного самоуправления в целях выявления фактов одновременного пребывания на различных должностях муниципальной службы лиц, находящихся в родственных или свойских отношениях с главами муниципальных образований или иными муниципальными служащими. О ходе выполнения этих рекомендаций аппарат полномочного представителя президента в ЮФО должен быть проинформирован до 1 февраля 2018 года.













В обширном списке рекомендаций по формированию кадрового состава есть также пункты о недопущении прохождения гражданами муниципальной службы в условиях конфликта интересов и о создании позитивного имиджа муниципальных служащих путем проведения конкурсов на звание лучшего по профессии и развития системы наставничества.