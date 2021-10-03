Из больницы Фишера в Волжском сделали особый ковидный госпиталь





Больницу имени Фишера в Волжском перепрофилировали под ковидный госпиталь. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Однако статус медучреждения будет отличаться от подобных стационаров. Здесь будут оказывать помощь тем, у кого коронавирус осложнен сопутствующими заболеваниями – инсультами, болезнями сердца и эндокринной системы, а также хирургическими патологиями. При этом в больнице также продолжат оказание плановой и экстренной помощи.

Между тем, в Волгоградской области не удается остановить рост заболеваемости коронавирусом. В регионе остается высоким и показатель ежесуточной смертности.











