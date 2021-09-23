Телеком

Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce

Телеком 23.09.2021 16:15
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23.09.2021 16:15


МТС проанализировала использование облачных технологий российскими ритейлерами. Спрос на облака в этой сфере вырос за восемь месяцев 2021 года в 1,5 раза в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чаще всего облачные решения используют для развития онлайн-торговли, улучшения клиентского сервиса, централизации ИТ-ресурсов и усиления информационной безопасности.  
В конце августа 2021 года доля ритейла в портфеле провайдера облачных услуг #CloudMTS увеличилась до 33,6% с 31,6% годом ранее.
«Современный ритейл неразрывно связан с онлайн-сервисами и развитием e-commerce. Изменение бизнес-модели и быстрый запуск новых ИТ-проектов невозможен без современной технологической основы. Облака помогают компаниям ритейл-сферы быстро запускать онлайн-магазины, сервисы доставки и мобильные приложения для покупателей, что мы видим по растущему спросу на наши услуги», — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.
Как используют облака ритейлеры
Статистика показывает, что более 60% клиентов провайдера #CloudMTS из сферы ритейла используют облачные технологии для развития e-commerce и адаптации ИТ-систем к пиковым нагрузкам в периоды праздников и распродаж. На облачную платформу чаще всего переносят интернет-магазины и мобильные приложения для повышения надежности и скорости их работы, а также сервисы доставки и системы лояльности для покупателей.
Около 25% ритейл-компаний применяют облака для централизации ИТ-ресурсов и повышения эффективности управления ими. Особенно это характерно для крупных территориально-распределенных торговых компаний с большим числом сотрудников. Такие компании переносят в облака финансовые, учетные и ERP-системы, CRM-приложения.
Порядка 15% компаний пользуются решениями информационной безопасности из облака, подключая сервисы для фильтрации входящего трафика веб-приложений (WAF, Web Application Firewall), а также услуги по отражению DDoS-атак. Это позволяет надежно защитить онлайн-ресурсы от мошеннических действий и кибератак.
Ритейлом востребованы сервисы для работы с персональными данными в облаке в соответствии с требованиями законодательства. За год представители этой сферы на 25% увеличили объем данных, размещенных в специальном сегменте облака, который соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных».
Для обеспечения сохранности данных 14% компаний используют сервисы облачного резервного копирования.
Около 7% компаний из сферы ритейла разрабатывают и тестируют в облаках новые ИТ-решения, что позволяет повысить скорость их вывода на рынок. Ускорению time-to-market способствует то, что компании могут получить доступ к облачной инфраструктуре буквально на следующий рабочий день после заявки.
В 90% случаев решение о переходе в облако принимает ИТ-директор ритейл-компании. Около 40% компаний пользуются сразу несколькими провайдерами, строя мультиоблако.
Об облачном бизнесе МТС
Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Экосистема включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов.

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