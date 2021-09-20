Общество

«Мы все время боялись сгореть»: жители аварийного дома в Волгограде спасались от огня через окна

Общество 20.09.2021 14:50
0
20.09.2021 14:50


Жильцы послевоенной двухэтажки в Краснооктябрьском районе, пострадавшей от пожара, до сих пор не могут забыть страшные события, произошедшие утром 17 сентября. «Я собирался на работу, дома была жена, - вспоминает Игорь Макаров, проживающий на втором этаже в первом подъезде дома №10 по ул. 5-ый участок. – Вдруг потух свет, я открыл дверь на лестничную площадку, с первого этажа уже шел дым и что-то трещало. Я не рискнул спускаться ниже. Забежал домой. Решили с женой выбираться через окно. Сам не помню, как сам сначала спустился по стене дома, цеплялся за выступы на фасаде. Потом уже на помощь кто-то прибежал. Не знаю, как нашлась какая-то лестница, но она оказалась короткая. Нашли еще одну. Поставили их друг на друга и супруга кое-как выбралась из квартиры».

Жильцы первого этажа от пожара спаслись, прыгая из окон. Пожарные тушили подъезд около двух часов. По предварительной версии, возгорание произошло из-за аварийной работы электросчетчика, установленного на входе в подъезд. Сегодня часть дома представляет собой печальное зрелище – стены, чердак, потолок покрыты копотью, деревянные полы размокли из-за тонн вылитой на них воды, а запах гари пропитал уцелевшую мебель и вещи в квартирах. 

Дом №10, как и другие двухэтажки на ул. 5-ый участок, был построен еще в 1948 году. «Его возводили как общежитие для бывшего маслозавода, нам постоянно обещали, что его снесут, а нам дадут новое жилье, - рассказывают волгоградцы, проживающие здесь. – И вот сами посмотрите, чем все закончилось. Мы всегда боялись здесь сгореть – лестницы, потолки здесь деревянные, а стены сделаны из опилок и глины, только сверху кирпичом обложены. Домом уже давно, по большому счету, никто не занимается. Еле-еле выпросили, чтобы нам крышу отремонтировали».

Лишь в 2019 году дом №10 по ул. 5-ый участок, наконец, был признан аварийным. «Нам сказали, что переселят нас с 2023 по 2025 годы. Но как теперь жить в таких квартирах, мы не знаем. Пока перебросили временную электропроводку, хоть свет есть, но в некоторых квартирах в стенах – огромные дыры, даже, если дадут отопление, мы все тут перемерзнем», - переживают люди.

По словам жильцов, им предложили временное жилье в одном из общежитий. «Там ужасные условия. Один так называемый туалет чего стоит. Мы не хотим туда идти. Боимся, что, если согласимся на это, нас вообще никогда не переселят. Лучше уж тут задохнуться от гари», - говорят волгоградцы. 

При этом второй подъезд дома от пожара не пострадал. Здесь есть пустая муниципальная квартира, освободившаяся после смерти хозяйки. Жители коммуналки, расположенной в квартире №1 пострадавшего подъезда,  просили, чтобы их временно переселили хотя бы туда. «Но нам отказали, сказали – не положено, потому что дом аварийный. Но ведь лучше в этой квартире жить, чем в том общежитии, что нам предлагают», - считает Любовь, проживающая в этой коммуналке. 

Жители сгоревшего подъезда надеются, что чиновники дадут им новое жилье, положенное по программе переселения из аварийных домов, раньше обещанного срока. Случится ли это, журналисты ИА «Высота 102» поинтересовались в администрации Волгограда, куда был направлен официальный редакционный запрос. 




Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
20.09.2021 16:04
Общество 20.09.2021 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2021 14:20
Общество 20.09.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2021 13:18
Общество 20.09.2021 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2021 12:48
Общество 20.09.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2021 12:30
Общество 20.09.2021 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.09.2021 08:18
Общество 20.09.2021 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2021 07:53
Общество 20.09.2021 07:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.09.2021 20:38
Общество 19.09.2021 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2021 17:24
Общество 19.09.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2021 15:49
Общество 19.09.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2021 14:00
Общество 19.09.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2021 10:01
Общество 19.09.2021 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2021 08:10
Общество 19.09.2021 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2021 19:05
Общество 18.09.2021 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2021 14:03
Общество 18.09.2021 14:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:04
Волгоградские чиновники почтили память жертв трагедии в пермском вузе минутой молчанияСмотреть фотографии
14:50
«Мы все время боялись сгореть»: жители аварийного дома в Волгограде спасались от огня через окнаСмотреть фотографии
14:24
Силовики пресекли незаконный сигаретный бизнес в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:20
Авиакомпанию «Победа» наказали за голодных пассажиров в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
14:06
Дачницу из Волгограда оштрафовали за курятник на участкеСмотреть фотографии
13:18
Кировский и Советский районы Волгограда соединят новой дорогой за 380 миллионовСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде «Жигули» застряли под самосвалом после удара: двое пострадалиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Жалобы на бездействие правоохранительных органов рассмотрят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:30
В контакт-центр ПФР по Волгоградской области ежедневно поступает более 1000 звонковСмотреть фотографии
11:45
Мусорный регоператор выставлял счета умершим жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области в улетевшей с трассы машине погиб человекСмотреть фотографии
11:14
Раскидало по дороге: водитель иномарки устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Четыре партии преодолели 5-процентный барьер в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом селянин навредил земле почти на 5 млн рублейСмотреть фотографии
10:24
Облизбирком озвучил результаты голосования по округам Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
РУСАЛ принял участие в создании Консорциума «Экономика замкнутого цикла»Смотреть фотографии
09:18
Поле подсолнечника с сюрпризом обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
«Радеж» прекращает свою торговую деятельность как торговый операторСмотреть фотографии
08:18
Кафе с самолетом «ЯК-40» попали под снос в ВолгоградеСмотреть фотографии
23:38
Концерт с фейерверком завершили день освящения Александро-Невского собора в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:16
Облизбирком подвел первые итоги после закрытия УИК в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:09
«Жесть просто»: заброшенная промбаза полыхает на севере Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:38
На концерт к храму Александра Невского пришли тысячи волгоградцевСмотреть фотографии
19:32
Момент ДТП с VIP-автомобилем в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
Явка на выборах в Госдуму в Волгоградской области превысила 57%Смотреть фотографии
17:24
Патриарх Кирилл почтил память защитников Отечества на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области 15 человек умерли от коронавируса за суткиСмотреть фотографии
15:48
Члены УИК в Волгограде пожаловались на заболевших наблюдателей от СРЗПСмотреть фотографии
14:10
Освященный патриархом Александро-Невский собор в Волгограде открыл двери для прихожанСмотреть фотографии
14:00
Больше половины избирателей проголосовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 