«Мы все время боялись сгореть»: жители аварийного дома в Волгограде спасались от огня через окна





Жильцы послевоенной двухэтажки в Краснооктябрьском районе, пострадавшей от пожара, до сих пор не могут забыть страшные события, произошедшие утром 17 сентября. «Я собирался на работу, дома была жена, - вспоминает Игорь Макаров, проживающий на втором этаже в первом подъезде дома №10 по ул. 5-ый участок. – Вдруг потух свет, я открыл дверь на лестничную площадку, с первого этажа уже шел дым и что-то трещало. Я не рискнул спускаться ниже. Забежал домой. Решили с женой выбираться через окно. Сам не помню, как сам сначала спустился по стене дома, цеплялся за выступы на фасаде. Потом уже на помощь кто-то прибежал. Не знаю, как нашлась какая-то лестница, но она оказалась короткая. Нашли еще одну. Поставили их друг на друга и супруга кое-как выбралась из квартиры».





Жильцы первого этажа от пожара спаслись, прыгая из окон. Пожарные тушили подъезд около двух часов. По предварительной версии, возгорание произошло из-за аварийной работы электросчетчика, установленного на входе в подъезд. Сегодня часть дома представляет собой печальное зрелище – стены, чердак, потолок покрыты копотью, деревянные полы размокли из-за тонн вылитой на них воды, а запах гари пропитал уцелевшую мебель и вещи в квартирах.





Дом №10, как и другие двухэтажки на ул. 5-ый участок, был построен еще в 1948 году. «Его возводили как общежитие для бывшего маслозавода, нам постоянно обещали, что его снесут, а нам дадут новое жилье, - рассказывают волгоградцы, проживающие здесь. – И вот сами посмотрите, чем все закончилось. Мы всегда боялись здесь сгореть – лестницы, потолки здесь деревянные, а стены сделаны из опилок и глины, только сверху кирпичом обложены. Домом уже давно, по большому счету, никто не занимается. Еле-еле выпросили, чтобы нам крышу отремонтировали».





Лишь в 2019 году дом №10 по ул. 5-ый участок, наконец, был признан аварийным. «Нам сказали, что переселят нас с 2023 по 2025 годы. Но как теперь жить в таких квартирах, мы не знаем. Пока перебросили временную электропроводку, хоть свет есть, но в некоторых квартирах в стенах – огромные дыры, даже, если дадут отопление, мы все тут перемерзнем», - переживают люди.





По словам жильцов, им предложили временное жилье в одном из общежитий. «Там ужасные условия. Один так называемый туалет чего стоит. Мы не хотим туда идти. Боимся, что, если согласимся на это, нас вообще никогда не переселят. Лучше уж тут задохнуться от гари», - говорят волгоградцы.





При этом второй подъезд дома от пожара не пострадал. Здесь есть пустая муниципальная квартира, освободившаяся после смерти хозяйки. Жители коммуналки, расположенной в квартире №1 пострадавшего подъезда, просили, чтобы их временно переселили хотя бы туда. «Но нам отказали, сказали – не положено, потому что дом аварийный. Но ведь лучше в этой квартире жить, чем в том общежитии, что нам предлагают», - считает Любовь, проживающая в этой коммуналке.





Жители сгоревшего подъезда надеются, что чиновники дадут им новое жилье, положенное по программе переселения из аварийных домов, раньше обещанного срока. Случится ли это, журналисты ИА «Высота 102» поинтересовались в администрации Волгограда, куда был направлен официальный редакционный запрос.















