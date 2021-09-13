В Волжском открылась первая модельная библиотека





Обновленный книжный фонд, многофункциональные зоны, интерактивное оборудование и компьютерная техника – первая модельная библиотека открылась сегодня в Волжском. Современное культурно-интеллектуальное пространство создано на базе филиала № 16 в рамках национального проекта «Культура». Почетными гостями торжественной церемонии открытия модельной библиотеки стали председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых, председатель профильного комитета облдумы Татьяна Бухтина, заместитель главы Волжского Екатерина Гиричева, руководитель фракции «Единая Россия» городской Думы Дмитрий Григоров.





Библиотека № 16 – старейшая в Волжском, в этом году ей исполняется 70 лет: в 1951 году в поселке строителей ГЭС была создана библиотека Построечного комитета Волгоградгидростроя. В 1967 году библиотека получила «прописку» в жилом доме на проспекте Ленина, 71, где и располагается до сих пор.

Новый этап ее истории начался в прошлом году, после победы муниципальной информационной библиотечной системы в конкурсном отборе на создание модельных библиотек, который проводило Министерство культуры РФ. Модельная библиотека в Волжском стала третьей по счету в Волгоградской области, созданной в рамках нацпроекта «Культура». С ее открытием волжан в видеообращении поздравила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова: «Я желаю вам, чтобы модельная библиотека оставалась постоянным источником вдохновения и стимулом к интеллектуальному развитию. Пусть каждый день, проведенный здесь, поможет вам открыть новое в себе и в окружающем мире».





Открытие модельной библиотеки стало настоящим праздником: обновленное пространство встречало волжан уже на улице, где были организованы фотозоны, выставка раритетных изданий из фондов Волжского историко-краеведческого музея, познавательные программы для детей.

«Для того чтобы сегодняшний праздник открытия модельной библиотеки состоялся, была проведена огромная работа сотрудниками учреждения, руководством города и управления культуры, – отметил на церемонии открытия председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых. – Я поздравляю жителей Волжского с этим событием и выражаю благодарность всем, кто внес свой вклад в открытие библиотеки, которая, надеюсь, станет пространством, притягивающим души и сердца людей».

На модернизацию культурно-просветительского учреждения в рамках нацпроекта «Культура» из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей, еще почти столько же направлено из городской казны на проведение капитального ремонта. Он стартовал в январе нынешнего года: в помещениях библиотеки была выполнена отделка стен, уложено новое напольное покрытие, смонтированы системы освещения и отопления, полностью заменены все окна.

Теперь на входе посетителей встречает яркий арт-объект – телефонная будка, где можно разговаривать по мобильному, не мешая другим посетителям. Вместо бывшего абонемента и читального зала в библиотеке появились детская и подростковая зоны, малый и большой коворкинг, зона тихого чтения, конференц-зал, компьютерная зона. 16 современных рабочих мест включают в себя места, специально оборудованные для слепых и слабовидящих читателей: библиотека на протяжении многих лет была ориентирована на людей с ограниченными возможностями здоровья, и эта направленность сохранена при ее модернизации.

«От имени главы города Игоря Воронина поздравляю волжан с открытием модельной библиотеки. Ее создание – очень важный и полезный опыт, обновленное пространство будет наполнено новым содержанием, – отметила заместитель главы Волжского Екатерина Гиричева. – Здесь нет привычных мест библиотекаря, читального зала, но книги здесь везде, очень много мест, где можно посидеть, спокойно почитать книгу, обменяться мнениями с друзьями, пообщаться».

Отметим, фонды библиотеки пополнились на 1690 новых книг и теперь насчитывают 31700 изданий. Кроме того, были закуплены проекторы, телевизоры, экраны, очки виртуальной реальности, бизи-борды. Модернизированное культурно-просветительское пространство, рассчитанное на разные возрастные аудитории, по достоинству оценили волжане.

«Я рад, что в нашем городе появляются такие библиотеки. Это доступная среда для молодых людей, которая будет мотивировать читать, развиваться, проводить мини-лекции, презентации, заниматься IT, – для этого здесь есть специальная зона»,– отметил студент ВолгГМУ Иван Авдеев.

«Все очень хорошо продумано – дизайн, расстановка книг, зонирование. Сюда можно будет приходить после занятий, работать над дипломом и в то же время отдохнуть, так как здесь очень много удобных кресел и пуфов», – поддержал Ивана студент Волжского филиала МЭИ Владислав Кушнир.

«Мы с дочерью здесь первый раз, но обязательно теперь запишемся в библиотеку, - поделилась волжанка Зульфия Кайралиева. – Очень интересно и познавательно как для взрослых, так для детей».

Модельная библиотека станет местом притяжения для волжан и площадкой для проведения различных мероприятий. Как пояснил директор муниципальной информационной библиотечной системы Руслан Герасимов, уже на следующей неделе здесь стартует серия обучающих мероприятий и мастер-классов. А в декабре в рамках национального проекта «Культура» в городе откроется вторая модельная библиотека на базе центрального филиала на улице Мира, 75 – ее модернизация стала возможной благодаря победе Волжского в дополнительном конкурсном отборе 2021 года на создание модельных муниципальных библиотек, который проводило Министерство культуры РФ.



