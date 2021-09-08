Общество 08.09.2021 17:31
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08.09.2021 17:31
Жительницу Волгограда, которая воспитывает троих детей, один из которых является инвалидом, лишили выплат на детей из-за якобы высокого дохода. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство разобралось в ситуации и помогло восстановить права многодетной матери на получение пособия.
В ходе проверки установлено, что 37-летняя женщина в 2020 году неоднократно обращалась в ГКУ "Центр социальной защиты населения по Дзержинскому району Волгограда" с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки на детей в возрасте от 3 до 7 лет, установленной Указом Президента РФ от 20.03.2020 № 199 "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей". Однако ей было отказано по причине превышения среднедушевого дохода семьи.
Прокуроры выяснили, что органом соцзащиты при расчете доходов семьи необоснованно включена ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тысяч рублей.
В суд было предъявлено исковое заявление с требованием обязать ГКУ ЦЗСН назначить заявителю соответствующую выплату за период отказа в назначении выплаты. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
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