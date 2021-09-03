СК разбирается в причинах столкновения двух судов в Волгоградской области

Происшествия 03.09.2021 12:21
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03.09.2021 12:21
Проверку по факту столкновения двух судов в Волгоградской области начали сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Следствием предварительно установлено, что инцидент произошел вечером 1 сентября на 2664 км Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. В районе шлюза №11 в Калачевском районе правыми бортами столкнулись судна "Альфа Гермес" и "Ростов Великий".
Следователи Волгоградского следственного отдела на транспорте осмотрели место происшествия, оба судна, опросили членов экипажа, очевидцев произошедшего. Обстоятельства случившегося и ущерб устанавливаются.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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