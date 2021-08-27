Если нужен эвакуатор на дороге Москва-Волгоград

Общество 27.08.2021 12:50 Реклама
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27.08.2021 12:50 Реклама
В случае поломки автомобиля или аварии в пути может потребоваться убрать транспортное средство с дороги, для чего вызывают эвакуатор – специализированное средство для перевозки автомобилей. Транспортировка нужна по разным причинам, и в зависимости от потребности потребуется эвакуатор того или иного вида. Водителю важно, чтобы перевозка прошла максимально безопасно, а соответствующая служба быстро прибыла на место.
Когда требуется эвакуатор
Эвакуатор вызывают в тех случаях, когда автомобиль по той или иной причине не в состоянии продолжать движение своим ходом. Иногда требуется перевезти автомобиль не в границах одного населенного пункта, а в другой город.
Например, расстояние между столицей и Волгоградом 968 км, но владелец может вызвать эвакуатор из Москвы в Волгоград, обратившись в компанию «Эвакуатор дешево». Будет рассчитана стоимость с учетом того, что расценки у компании ниже, чем у конкурентов. Расстояние фиксируется счетчиком, при этом владелец автомобиля будет всю дорогу находиться в комфортной кабине эвакуатора.
Причины вызова могут быть разные:
• поломка – у автомобиля вышли из строя система или узел, и его самостоятельное движение стало невозможным;
• во время поездки произошло ДТП;
• водитель нарушил правила дорожного движения.
Что водитель вправе ожидать от эвакуатора
Вызывая специальную службу по услуге эвакуации, владелец транспортного средства должен быть уверен в том, что процесс доставки до места назначения будет оперативным и безопасным:
• важно время, когда эвакуатор прибудет по вызову на место, и чем быстрее это произойдет, тем меньше ТС будет мешать другим участникам движения;
• эвакуатор должен выехать в любое время суток – форс-мажор может произойти когда угодно;
• не менее важна точность геолокации, с какой эвакуатор прибудет на место. Для точного поиска места вызова службы эвакуаторов используют системы навигации и мгновенно определяют точку;
• для автовладельца важна уверенность в том, что машина прибудет на место назначения в полной сохранности, без помятостей и повреждений.
Эвакуатор должен обладать техническими возможностями для транспортировки, поэтому для перевозки автомобилей разной весовой категории выезжает эвакуатор с нужной грузоподъемностью. Спецтехника для транспортировки сама должна быть в технически исправном состоянии. И еще один немаловажный момент – услуга не должна быть запредельно дорогой, чтобы из большого числа конкурентов водитель выбрал именно необходимый ему сервис эвакуации.
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