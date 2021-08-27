Private Banking ВТБ стал лучшим в России второй год подряд

Экономика 27.08.2021 10:51 Новости компаний
0
27.08.2021 10:51 Новости компаний
ВТБ второй год подряд занял первое место в рейтинге российских банков, обслуживающих состоятельных клиентов, по версии журнала Forbes. Авторы исследования высоко оценили уровень продуктов и сервисов банка, а также ключевые бизнес-результаты ВТБ в сегменте Private Banking.
Рейтинг Forbes «Лучшие российские банки для миллионеров» составлен на основе показателей бизнеса за 2020 год. За год число VIP-клиентов Private Banking ВТБ увеличилось на 3 тысячи человек до 26,2 тысяч. Объем активов под управлением вырос на 26% и достиг 2,94 трлн рублей. Наибольшую динамику показал портфель инвестиционно-страховых продуктов, который увеличился на 65% и составил 1,43 трлн рублей.
Стабильному росту показателей Private Banking ВТБ способствовали вывод на рынок эффективных инвестиционных решений, индивидуально разработанных стратегий преемственности капитала, развитие дистанционных сервисов, а также персонифицированных предложений для VIP-клиентов.
«Для нас признание авторитетного издания и первое место в рейтинге Forbes, еще и с таким существенным отрывом от конкурентов, очень важно и значимо. Но главное, что за каждым рейтингом и за любыми цифрами стоят люди - наши клиенты, которые доверяют нам не только управление своими капиталами, но и заботу о своих семьях. Мы рады, что Private Banking ВТБ в очередной раз стал лидером как в части профессиональной экспертизы, так и по уровню сервиса и внимательного отношения к клиентам», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.
ВТБ Private Banking активно занимается повышением финансовой грамотности и вовлеченности VIP-клиентов в образовательные проекты по управлению активами и инвестированию средств. Банк внедрил систему обучения по инвестициям в формате образовательных онлайн-семинаров, организовал онлайн-конференции по инвестиционным стратегиям с участием экспертов ВТБ Капитал и приглашенных спикеров.
Во время пандемии ВТБ сфокусировался на развитии дистанционных каналов обслуживания: появился сервис «важный звонок», позволяющий клиентам Private Banking круглосуточно совершать операции по звонку вне зависимости от местонахождения.
Private Banking ВТБ постоянно расширяет партнерскую сеть Family Office (более 300 компаний-партнеров, предоставляющих эксклюзивные условия для VIP-клиентов). Совместно с экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова была запущена обучающая программа для наследников по вовлечению в управление семейным капиталом.
Реклама
В Волгограде выставили на продажу часть высотки бизнес-центра27.08.2021 16:42
Экономика 27.08.2021 16:42
Банк «Открытие» впервые вошел в топ-5 лучших банков для состоятельных клиентов по версии Forbes27.08.2021 14:53
Экономика 27.08.2021 14:53
В Россельхозбанке появились новые монеты серии «Георгий Победоносец»27.08.2021 13:39
Экономика 27.08.2021 13:39
ВТБ Мобайл раскрыл данные по заблокированным звонкам мошенников27.08.2021 11:56
Экономика 27.08.2021 11:56
Банк «Открытие» стал лауреатом премии FINAWARD’2127.08.2021 11:20
Экономика 27.08.2021 11:20
ŠKODA AUTO Россия объявляет стартовую цену на обновленный KODIAQ27.08.2021 11:05
Экономика 27.08.2021 11:05
В Волгоградской области испытывают новые технологии выращивания пшеницы27.08.2021 09:23
Экономика 27.08.2021 09:23
Банк «Открытие» запустил новую акцию для малого и среднего бизнеса26.08.2021 13:40
Экономика 26.08.2021 13:40
На форуме Армия ПСБ представил инструменты финансовой поддержки сотрудников ОПК26.08.2021 13:12
Экономика 26.08.2021 13:12
Банк «Открытие» выступил организатором и агентом по размещению нового выпуска облигаций компании «Балтийский лизинг»26.08.2021 12:36
Экономика 26.08.2021 12:36
Клиенты ВТБ смогут погасить ипотеку маткапиталом в ВТБ Онлайн26.08.2021 10:38
Экономика 26.08.2021 10:38
ВТБ начинает выдавать ипотеку на строительство домов25.08.2021 15:53
Экономика 25.08.2021 15:53
АО «КАУСТИК» – лидер среди крупнейших предприятий-экспортеров Южного Федерального округа25.08.2021 15:17
Экономика 25.08.2021 15:17
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 67 млрд рублей25.08.2021 09:47
Экономика 25.08.2021 09:47
ВТБ Капитал Управление активами стали лидером по доходности инвестирования пенсионных накоплений за 1 год24.08.2021 16:46
Экономика 24.08.2021 16:46
Реклама