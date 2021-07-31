Федеральные новости 31.07.2021 11:17
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31.07.2021 11:17
О законодательных нововведениях августа 2021 года ИА «Высота 102» рассказали в Государственной думе России.
Закон о налоговом вычете за занятия спортом вступает в силу с 1 августа.
«Спортивный» вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года. В Госдуме пояснили, что уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, есть вычеты для предпринимателей. Все они, по мнению законодателей, стимулируют развитие экономики, положительно влияют на качество жизни.
«Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги — это расходы на здоровье наших граждан. Его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым», - считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Россияне смогут получить второй дальневосточный гектар с 1 августа
Участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный участок. Ранее в июле программа была распространена на Арктическую территорию.
Вступают в силу изменения в законы об охоте и о животном мире
Устранены противоречия в практике применения этих законов. В частности, прописан порядок установления ограничений охоты. Главы регионов будут определять виды разрешенной охоты, сроки охоты, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприроды России. Запрет охоты устанавливается, если есть фактическое непрерывное снижение численности вида в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению более чем на 50 %. Также вводится положение о государственном кадастре животного мира.
Налоговые изменения
Перенесены сроки уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Речь идет о библиотеках, архивах, музеях и прочих объектов культуры. Они должны будут его уплатить за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее 28 марта 2022 года. Также эти организации освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020–2021 годы.
Физлица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, больше не будут платить подоходный налог на доходы от государственных ценных бумаг, субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг.
Регионы теперь вправе установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.
С 22 августа вступают в силу изменения при оформлении ОСАГО
Автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.
Ответственность для иностранных страховщиков
Теперь ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора распространяется на иностранные страховые организации и их работников.
С 24 августа начнется выдача удостоверения лица без гражданства
Временные удостоверения личности будут на 10 лет выдавать лицам без гражданства, находящимся на территории РФ. После получения документа по истечении семи рабочих дней обладатель документа должен встать на учет по месту пребывания. В случае получения иностранного гражданства или ВНЖ в другой стране документ будет аннулирован, а его обладатель должен будет покинуть РФ в течение 15 дней. Также временное удостоверение может быть аннулировано или не выдано из за ложных сведений или предоставления ложных документов.
С 25 августа станут действовать ограничения звуковой рекламы
Запрещается распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на стенах и крышах зданий. Это сделано для того, чтобы уберечь граждан от назойливой громкой рекламы.
Расширение обязанностей нотариусов
Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица и ИП, теперь обязан направить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. Это нужно будет сделать в электронной форме в тот же день, когда была засвидетельствована подлинность подписи в рамках одного нотариального действия. В иных случаях представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено нотариусом по просьбе заявителя.
Упрощение выдачи виз иностранцам
Иностранные туристы смогут получить российскую визу на полгода. Для этого необходимо будет забронировать жилье в России из единого перечня классифицированных гостиниц либо предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре.
Фото: rilueda, ru.depositphotos.com
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