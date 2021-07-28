Билайн и Сравни.ру помогут сэкономить при оформлении ОСАГО

Телеком 28.07.2021 15:32 Новости компаний
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28.07.2021 15:32 Новости компаний
Билайн запустил новый сервис по оформлению электронного ОСАГО на своем сайте и в мобильном приложении «Мой Билайн». По данным пресс-службы оператора, сервис позволяет рассчитать стоимость страховки в 18 компаниях, чтобы выбрать лучшие условия и сэкономить на покупке в среднем 3000 рублей за счет разницы базовых тарифов в страховых компаниях. Процесс выбора и оформления полиса занимает не более 10 минут и не требует посещения офиса (достаточно заполнить анкету и оплатить полис, после чего он будет направлен на электронную почту клиента). При этом оплата полиса происходит напрямую в выбранную клиентом страховую компанию, а данные о полисе еще до его получения вносятся в базу Российского союза автостраховщиков (РСА).
«Запуск продукта стал возможен благодаря надежному сервису по подбору предложений и оформлению электронных ОСАГО ООО «Сравни.ру», - сообщила директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом» Татьяна Ахмина.
«Теперь клиенты Билайн могут не только купить «новый полис ОСАГО», но и продлить свой текущий, вся история страхования и накопленные скидки будут сохранены и учтены», - прокомментировал директор по развитию страхового бизнеса ООО «Сравни.ру» Александр Крайник.
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