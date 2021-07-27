



Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Волгограда Виталию Лихачеву. Как сообщает ИА «Высота 102», распоряжение о поощрении ряда граждан из различных регионов России и сфер деятельности издано накануне. В документе говорится, что благодарность главе Волгограда объявлена за «большой вклад в подготовку и проведение общественно-значимых мероприятий».

В администрации города пояснили, что Виталия Лихачева отметили за работу по реализации национальных проектов в сфере дорожного строительства и благоустройства. Так, в некоторых регионах России не смогли освоить все выделенные в рамках нацпроектов средства. В свою очередь, власти Волгограда использовали возможность получить дополнительные деньги на нацпроекты.



