Общество 27.07.2021 10:21
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27.07.2021 10:21
Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Волгограда Виталию Лихачеву. Как сообщает ИА «Высота 102», распоряжение о поощрении ряда граждан из различных регионов России и сфер деятельности издано накануне. В документе говорится, что благодарность главе Волгограда объявлена за «большой вклад в подготовку и проведение общественно-значимых мероприятий».
В администрации города пояснили, что Виталия Лихачева отметили за работу по реализации национальных проектов в сфере дорожного строительства и благоустройства. Так, в некоторых регионах России не смогли освоить все выделенные в рамках нацпроектов средства. В свою очередь, власти Волгограда использовали возможность получить дополнительные деньги на нацпроекты.
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