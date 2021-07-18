Расследования

Рецидивистка в Волгоградской области на кражах почти стала миллионершей

Расследования 18.07.2021 11:31
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18.07.2021 11:31


До 6 лет лишения свободы грозит 44-летней ранее неоднократно судимой жительнице Волгоградской области за совершение более двух десятков краж. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Урюпинска, которая регулярно похищала деньги у пенсионеров. За полтора года она обокрала 24 человека в возрасте от 68 до 90 лет на общую сумму около 985 тысяч рублей. Четыре раза к совершению хищений она привлекала двоих знакомых – супружескую пару 43 и 45 лет. 
По данным следствия, фигурантка уголовного дела гуляла по улицам, присматриваясь к домам, где проживали пожилые люди, а также расспрашивала о них соседей. Убедившись, что пенсионеры проживали одни, заходила к ним и представлялась, в зависимости от ситуации, то социальным работником, то представителем администрации, то сотрудником коммунальных служб, медсестрой или полицейским. Предлоги для посещения находила разные: осмотр условий проживания, состояния электросчетчиков или газового оборудования, проверка подлинности имеющихся купюр.
В ряде случаев женщина сообщала о том, что принесла денежные премии к праздникам, либо компенсацию, и просила дать сдачу. Когда же потерпевший доставал из потайного места денежные средства, сообщала об отсутствии пенсионера в списке получателей, отвлекала разговорами на бытовые темы и незаметно похищала имеющиеся накопления, после чего скрывалась. Как правило, люди не сразу замечали пропажу.
Поиск злоумышленницы осложнялся тем, что потерпевшие не могли достоверно описать ее внешность, так как женщина была одета в неброскую одежду, головной платок и медицинскую маску. Ее удалось задержать в феврале этого года вместе с подельниками. Обвиняемые сознались в содеянном. 

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