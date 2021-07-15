60% сотрудников офисов Сбербанка в Волгоградской области уже провакцинировались от COVID-19

Экономика 15.07.2021 14:35 Новости компаний
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15.07.2021 14:35 Новости компаний
Уровень вакцинации среди сотрудников Волгоградского отделения Сбербанка составляет уже 60%. Таким образом, Сбербанк активно выполняет задачу по выработки коллективного иммунитета среди жителей региона, недопущению роста заболеваемости и сохранения здоровья сотрудников и клиентов банка.
В Волгоградском отделении Сбербанка возможность сделать прививку предоставляется как сотрудникам, так и членам их семей. Выездная бригада медработников осуществляет вакцинацию непосредственно в банке.
«Сбербанк с самого начала появления опасной инфекции предпринимает серьезные шаги по обеспечению максимальной безопасности сотрудников и клиентов. Еженедельно весь персонал проходит ПЦР-тестирование, пункт вакцинации для сотрудников и их родственников в банке открылся еще в феврале. По выбору сотрудника в день получения или на следующий день после получения каждого компонента вакцины ему предоставляется оплачиваемый день отдыха», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
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