Авиаполк из Волгоградской области отразил условный ракетно-авиационный удар





Массированный ракетный удар авиации условного противника отразили экипажи оперативно-тактической и бомбардировочной авиации авиаполка, дислоцированного в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе Южного военного округа, по замыслу учений «противник» предпринял попытку нанесения удара ракетами-мишенями «Стриж» и авиационными бомбами САБ-250-200.

Экипажи бомбардировщиков Су-24М и истребителей Су-30 отразили атаку, поразив цели ракетами Р-33 и Р-73, и совершили посадку на оперативный аэродром в Краснодарском крае.

Всего в ходе учений были успешно уничтожены более 30 различных аэродинамических целей, имитирующих крылатые ракеты, самолеты, командные пункты, автомобильные колонны и базовые лагеря условного противника.

Фото: пресс-служба Южного военного округа