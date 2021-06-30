Авиаполк из Волгоградской области отразил условный ракетно-авиационный удар

Общество 30.06.2021 09:11
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30.06.2021 09:11
Массированный ракетный удар авиации условного противника отразили экипажи оперативно-тактической и бомбардировочной авиации авиаполка, дислоцированного в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе Южного военного округа, по замыслу учений «противник» предпринял попытку нанесения удара ракетами-мишенями «Стриж» и авиационными бомбами САБ-250-200.
Экипажи бомбардировщиков Су-24М и истребителей Су-30 отразили атаку, поразив цели ракетами Р-33 и Р-73, и совершили посадку на оперативный аэродром в Краснодарском крае.
Всего в ходе учений были успешно уничтожены более 30 различных аэродинамических целей, имитирующих крылатые ракеты, самолеты, командные пункты, автомобильные колонны и базовые лагеря условного противника.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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