Экономика

ВТБ участвует в разработке автоматического получения соцвыплат на портале госуслуг

Экономика 22.06.2021 14:10 Новости компаний
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22.06.2021 14:10 Новости компаний


ВТБ принимает активное участие в разработке проекта по автоматическому получению ряда социальных выплат через портал госуслуг. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, банк будет готов предложить открыть подобный счет всем своим клиентам, как только механизм будет запущен.
«Для нас работа в подобных проектах и поддержка социальных категорий граждан – стратегическая задача, и мы оцениваем подобную инициативу максимально позитивно», - комментирует старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ Андрей Осипов.
По словам топ-менеджера, клиентам не нужно будет оформлять лишние бумаги и посещать для этого отделения различных ведомств – все документы будут доступны в цифровом формате.
«Для всех выплат будет доступен один счет, что избавляет пользователя от необходимости следить за несколькими финансовыми источниками. Кроме того, в данном случае начисления будут проходить проактивно – как только у клиента, к примеру, родится ребенок, он сразу будет получать выплаты без необходимости подавать заявления», - подчеркнул Андрей Осипов.

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