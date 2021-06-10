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Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам

Телеком 10.06.2021 11:10
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10.06.2021 11:10


«Ростелеком» и амбассадор тарифа «Игровой» Роман RAMZES666 Кушнарёв помогут начинающим киберспорстменам в развитии навыков. Об этом сам RAMZES666 сообщил 9 июня 2021 года на встрече с поклонниками киберспорта во флагманском салоне «Ростелекома» на Арбате.
Вместе с RAMZES666 и другими амбассадорами тарифа «Игровой» компания «Ростелеком» будет развивать комьюнити «Игровой BOOST: прокачай себя в киберспорте», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. В частности, планируется организовать серию открытых любительских турниров по Dota2. Турниры дадут геймерам со всей страны шанс начать собственную киберспортивную карьеру. Лицом турнира выступит Рамзес, который прославился своими достижениями в Dota2 и выступает в знаменитой киберспортивной команде Natus Vincere.
В зоне «Технологии победы» салона на Арбате Роман провел игровой стрим. Он пообщался с поклонниками киберспорта и поделился своим опытом участия в турнирах самого высокого уровня. Участники мероприятия получили возможность сделать фото с игроком, получить автограф и памятные сувениры. Также они могли познакомиться с другими цифровыми сервисами «Ростелекома», включая онлайн-кинотеатр Wink, в который, в том числе, интегрированы облачные игры.
Все желающие во время работы салона могут в его киберигровой зоне протестировать облачные игры на высоких скоростях. Игровое кресло, поддерживающее тактильные и пространственные эффекты, и широкоформатный экран позволяют максимально погрузиться в виртуальный мир.
«Я очень рад возможности лично встретиться с поклонниками киберспорта. Когда я только начинал играть, у меня не было ни быстрого интернета, ни хороших комплектующих, но было большое желание двигаться вперед. Хочу пожелать всем любителям компьютерных игр идти к своей цели и делать это с удовольствием. У меня довольно большой опыт игр как на российских, так и на международных турнирах, надеюсь, я смогу передать частичку этого опыта. Спасибо «Ростелекому» за такую возможность», - сказал Роман RAMZES666 Кушнарёв.
RAMZES666 (Роман Кушнарёв) — самый успешный и узнаваемый российский киберспортсмен. Он лидирует по количеству призовых на международных турнирах, по аудитории в социальных сетях и даже стал №1 в российском списке «Самые влиятельные лица киберспорта» от Forbes.
Специальный тарифный план для геймеров «Ростелеком» запустил в начале 2016 года. Более чем за пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня «Ростелеком» помимо тарифа «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и 4 game предлагает опцию «Облачные игры GFN.RU».
Видеоролик тарифа «Игровой» с участием RAMZES666 доступен по ссылке.

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