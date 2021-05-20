Общество

Гостиницу в Волгограде наказали на 100 тысяч за отсутствие рециркуляторов

Общество 20.05.2021 14:26
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20.05.2021 14:26


К административной ответственности привлечена гостиница "Апельсин" в Краснооктябрьском районе Волгограда за игнорирование антикоронавирусных требований. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, ООО "Нефтехимэко-Сервис", которое осуществляет деятельность по оказанию гостиничных услуг в Волгограде по адресу улица Чистоозерная,2 (гостиница "Апельсин"), оштрафовано на 100 тысяч рублей.
Установлено, что в январе текущего года организации было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части установки в холлах, вестибюлях и столовой специальных приборов обеззараживания воздуха (рециркуляторов). В ходе проверки исполнения указанного предписания в феврале текущего года выявлено, что оно не исполнено. 
Указанное бездействие юридического лица послужило основанием для возбуждения административного дела по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). 

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