



К административной ответственности привлечена гостиница "Апельсин" в Краснооктябрьском районе Волгограда за игнорирование антикоронавирусных требований. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, ООО "Нефтехимэко-Сервис", которое осуществляет деятельность по оказанию гостиничных услуг в Волгограде по адресу улица Чистоозерная,2 (гостиница "Апельсин"), оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Установлено, что в январе текущего года организации было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части установки в холлах, вестибюлях и столовой специальных приборов обеззараживания воздуха (рециркуляторов). В ходе проверки исполнения указанного предписания в феврале текущего года выявлено, что оно не исполнено.

Указанное бездействие юридического лица послужило основанием для возбуждения административного дела по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).



