Билайн удвоил темпы развития сети в регионах

Телеком 14.05.2021 10:01
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14.05.2021 10:01
Компания удвоила темпы строительства новых базовых станций в регионах России (по сравнению с 1-м кварталом 2020 года). Как сообщили в пресс-службе Билайн, в результате выросло покрытие, скорости мобильного интернета и надежность сети. Компания завершила рефарминг 1800 диапазона в 9 российских регионах (для роста скорости расширение полосы частот 1800 диапазона сравнимо с увеличением количества полос на шоссе).
«Последние несколько лет стали рекордными для Билайн в развитии сети. В 2021 году мы будем поддерживать высокую скорость позитивных изменений», –сообщил исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин.
Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания. Абоненты стали больше использовать мобильный интернет: в 1-м квартале 2021 года трафик вырос в 1,5 раза по сравнению с 1-м кварталом прошлого года.
Ранее Билайн сообщал о завершении масштабного инвестиционного проекта в Волгоградской области. Оператор построил новые базовые станции в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково, Камышине, Дубовке, Фролово, Краснослободске. Капитальные вложения в инфраструктуру региона составили 1 млрд. рублей.
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