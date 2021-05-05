В Волгограде фальшивые родственники лишили сбережений стариков





В Волгограде двое пенсионеров стали жертвами мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мошенники действовали по давно известной преступной схеме. 85-и и 81-летнему мужчинам из Красноармейского района на стационарные телефоны поступили звонки от якобы их родственников. В одном случае «внук», а в другом – «сын» сообщили, что стали виновниками ДТП и им требуются деньги для решения вопроса о не привлечении к ответственности. Прибывшим курьерам пенсионеры передали 200 и 160 тыс. рублей, соответственно, даже не убедившись в том, что их родные, действительно, попали в беду. Ведется розыск злоумышленников.



