Происшествия

В Волгограде фальшивые родственники лишили сбережений стариков

Происшествия 05.05.2021 10:35
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05.05.2021 10:35


В Волгограде двое пенсионеров  стали жертвами мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мошенники действовали по давно известной преступной схеме.  85-и и 81-летнему мужчинам  из Красноармейского района на стационарные телефоны поступили звонки от якобы их родственников. В одном случае «внук», а в другом – «сын» сообщили, что стали виновниками ДТП и им требуются деньги для решения вопроса о не привлечении к ответственности. Прибывшим курьерам пенсионеры передали 200 и 160 тыс. рублей, соответственно, даже не убедившись в том, что их родные, действительно, попали в беду. Ведется розыск злоумышленников. 

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