В Ставрополье разбился автобус с детьми из Волгограда: есть погибшие

Происшествия 30.04.2021 18:20
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30.04.2021 18:20
Автобус, перевозивший воспитанниц волгоградской школы олимпийского резерва №2 на соревнования, разбился сегодня на трассе в Ставропольском крае под хутором Ямки, есть погибшие. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, пострадавшие в автокатастрофе дети находятся в медицинских и социальных учреждениях.
В автобусе в момент аварии находились 16 человек: 14 детей, тренер и водитель. На место ДТП выехала рабочая группа во главе с вице-губернатором Волгоградской области Зиной Мержоевой. Власти оказывают помощь в доставке родственников пострадавших и погибших к месту трагедии.
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