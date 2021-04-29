В Волгограде фигурантов дела о взятке в 1 миллион рублей оставили под стражей

Расследования 29.04.2021 12:57
0
29.04.2021 12:57
Под стражей до 21 мая текущего года останутся оперуполномоченный полиции и его коллега по делу о получении крупной взятки с наркоторговца в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, полицейский обжаловал постановление об аресте, но апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.
По версии следствия, в феврале текущего года 31-летний оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП-2 УМВД России по Волгограду и его коллега склонили двоих знакомых местных жителей к совершению закупки наркотического средства, якобы с целью задержания торговца наркотиками. Сымитировав проведение оперативно-розыскных мероприятий, применяя физическую силу, полицейские задержали распространителя наркотических средств, после чего выдвинули ему требования о передаче им в качестве взятки 1 миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Часть денег в размере 370 тысяч рублей обвиняемые получили в тот же день. На следующий день, во время передачи очередной части взятки, их задержали сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Центральный районный суд Волгограда 23 февраля избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста.
Реклама
Бывшего куратора госзаказов волгоградской оборонки этапируют на зону29.04.2021 15:30
Расследования 29.04.2021 15:30
Контрактника из Волгоградской области оштрафовали за попытку удушения полицейского29.04.2021 12:29
Расследования 29.04.2021 12:29
К поискам пропавшей девушки из Урюпинска Волгоградской области подключились добровольцы29.04.2021 10:36
Расследования 29.04.2021 10:36
Опубликовано видео горящего байкера в Волгограде29.04.2021 10:34
Расследования 29.04.2021 10:34
В Волгограде бывший зэк зарезал двоих человек28.04.2021 19:54
Расследования 28.04.2021 19:54
Жителю Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за обстрел толпы из обреза28.04.2021 15:06
Расследования 28.04.2021 15:06
«Угрозы населенному пункту нет»: на размытой плотине под Волгоградом высадился десант чиновников28.04.2021 13:58
Расследования 28.04.2021 13:58
«Так и должно быть?»: в администрации Волгоградской области оценили ситуацию с прорывом плотины28.04.2021 12:25
Расследования 28.04.2021 12:25
Прокуратура выясняет причину прорыва плотины в Среднеахтубинском районе Волгоградской области28.04.2021 10:17
Расследования 28.04.2021 10:17
В Ростовской области уволили полковника МВД за слив информации в телеграм-канал27.04.2021 21:55
Расследования 27.04.2021 21:55
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублей27.04.2021 16:40
Расследования 27.04.2021 16:40
В Волгограде осужденного коммерсанта обязали вернуть в бюджет 50 млн рублей27.04.2021 14:15
Расследования 27.04.2021 14:15
В Волгограде экс-полицейский "кошмарил" коммерсанта из-за денег27.04.2021 09:46
Расследования 27.04.2021 09:46
Волгоградского тренера посадили надолго за изнасилование воспитанницы26.04.2021 17:40
Расследования 26.04.2021 17:40
Мифический муж из ФСБ не помог: в Волгограде криминальной учительнице продлили арест26.04.2021 16:06
Расследования 26.04.2021 16:06
Реклама