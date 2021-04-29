В Волгограде фигурантов дела о взятке в 1 миллион рублей оставили под стражей





Под стражей до 21 мая текущего года останутся оперуполномоченный полиции и его коллега по делу о получении крупной взятки с наркоторговца в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, полицейский обжаловал постановление об аресте, но апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

По версии следствия, в феврале текущего года 31-летний оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП-2 УМВД России по Волгограду и его коллега склонили двоих знакомых местных жителей к совершению закупки наркотического средства, якобы с целью задержания торговца наркотиками. Сымитировав проведение оперативно-розыскных мероприятий, применяя физическую силу, полицейские задержали распространителя наркотических средств, после чего выдвинули ему требования о передаче им в качестве взятки 1 миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Часть денег в размере 370 тысяч рублей обвиняемые получили в тот же день. На следующий день, во время передачи очередной части взятки, их задержали сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Центральный районный суд Волгограда 23 февраля избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста.



