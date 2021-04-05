Под Волгоградом двух браконьеров задержали после погони

Происшествия 05.04.2021 09:25
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05.04.2021 09:25
Полицейские с погоней задержали в Среднеахтубинском районе двух браконьеров. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером сотрудники ДПС на трассе пытались остановить автомобиль "Москвич-2141", но водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские остановили машину после непродолжительного преследования.
В "Москвиче" находился 64-летний водитель и 33-летний пассажир. В багажнике авто полицейские обнаружили тушу убитого самца косули. Установлено, что животное мужчины незаконно добыли на территории государственного охотничьего заказника "Лещевский". Сумма ущерба животному миру составила около 75 тысяч рублей. Подозреваемые вину в содеянном признали.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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