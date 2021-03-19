Жители Волгоградской области могут анонимно пожаловаться на проблемы с льготными лекарствами

Общество 19.03.2021 12:24
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19.03.2021 12:24
Прокуратурой Волгоградской области проводится горячая линия по вопросу льготного лекарственного обеспечения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, жители региона могут сообщить о проблемах с получением льготных лекарств, в том числе и для несовершеннолетних, с сегодняшнего дня, 19 марта, по 31 марта 2021 года.
Звонки принимаются по телефону: 53-40-68 с 09:00 до 18:00.
Полученная информация, в том числе от анонимных источников, будет использована при проведении надзорных проверок, пояснили в прокуратуре.
Напомним, ранее жители Волгоградской области неоднократно жаловались в редакцию ИА «Высота 102» на проблемы с получением льготных лекарств, а также на невозможность дозвониться до горячей линии комитета здравоохранения Волгоградской области.
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