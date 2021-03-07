Погода на 8 марта в Волгоградской области будет капризничать

Общество 07.03.2021 20:28
0
07.03.2021 20:28
Небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега ночью, налипание мокрого снега на проводах и деревьях днем прогнозируют синоптики в Волгоградской области 8 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается юго-западный и западный ветер 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. Местами возможна метель, а на дорогах гололедица. Ночью будет морозно: -2…-7, а днем столбик термометра поднимется до 4...8 градусов выше нуля. По данным Волгоградского ЦГМС, в Волгограде ночью будет -3...-5º, днем +1...+3º.
Реклама
Двоих болельщиков арестовали за прогулки по полю на футбольном матче в Волгограде07.03.2021 13:53
Общество 07.03.2021 13:53
Метровый леденец приготовят на Масленицу в Волгограде07.03.2021 11:20
Общество 07.03.2021 11:20
На дороги Волгограда за ночь сбросили 800 тонн соли и песка07.03.2021 10:05
Общество 07.03.2021 10:05
Реставраторы «Родины-матери» в Волгограде задолжали за свет07.03.2021 08:35
Общество 07.03.2021 08:35
Туман, мокрый снег и скачки температуры: в Волгоградской области на московской трассе водителям придется туго06.03.2021 22:09
Общество 06.03.2021 22:09
На борьбу со снегопадом в Волгограде вышли почти 70 единиц техники06.03.2021 19:37
Общество 06.03.2021 19:37
Сотрудники ГИБДД вручили волгоградским автоледи тюльпаны06.03.2021 14:17
Общество 06.03.2021 14:17
Держатели бесконтактных карт сэкономят на поездках по Волгоградской области06.03.2021 12:08
Общество 06.03.2021 12:08
Казацкий кулеш, театральное шоу и море блинов: Волгоград готовится к Масленице06.03.2021 10:43
Общество 06.03.2021 10:43
Нового начальника назначили в райотделе полиции в Волгоградской области05.03.2021 17:14
Общество 05.03.2021 17:14
Тюльпаны, мимозы и «Hello Kitty» заполонили улицу Советская в Волгограде05.03.2021 16:38
Общество 05.03.2021 16:38
ВТБ: жители ЮФО удвоили траты на подарки к 8 марта05.03.2021 16:13
Общество 05.03.2021 16:13
В Волгограде определились лидирующие территории в голосовании по благоустройству05.03.2021 15:11
Общество 05.03.2021 15:11
Режим работы Сбербанка с 6 по 9 марта05.03.2021 14:05
Общество 05.03.2021 14:05
«Спасибо вам»: губернатор поздравил волгоградских женщин с 8 Марта05.03.2021 13:49
Общество 05.03.2021 13:49
Реклама