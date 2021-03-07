Общество

Погода на 8 марта в Волгоградской области будет капризничать

Общество 07.03.2021 20:28
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07.03.2021 20:28


Небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега ночью, налипание мокрого снега на проводах и деревьях днем прогнозируют синоптики в Волгоградской области 8 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается юго-западный и западный ветер 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. Местами возможна метель, а на дорогах гололедица. Ночью будет морозно: -2…-7, а днем столбик термометра поднимется до 4...8 градусов выше нуля. По данным Волгоградского ЦГМС, в Волгограде ночью будет -3...-5º, днем +1...+3º.

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