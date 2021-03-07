Метровый леденец приготовят на Масленицу в Волгограде

Общество 07.03.2021 11:20
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07.03.2021 11:20
Гигантский леденец диаметром 1 метр приготовят в ходе масленичных гуляний в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе администрации города. Лакомство "для великанов" кулинары изготовят под занавес празднований, которые пройдут 14 марта в пойме реки Царицы с 12 до 17 часов. Финалом мероприятия станет традиционное сожжение чучела Масленицы, рост которой в этом году составит 12 метров.
На протяжении всего праздника здесь будут печь блины, угощать гостей леденцами в виде петушков. В программу «ЛеденецБлинMix» войдут концертные номера рэп-исполнителей и вокалистов-народников. В фотозоне установят надувные чашку и самовар. На площадке Ворошиловского района организаторы праздника предложат всем желающим полетать на метле, покататься на русской печи, принять участие в забеге с котелками на ухватах.
Полная программа мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, размещена на сайте администрации Волгограда.
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