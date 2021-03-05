



Волгоградский областной суд ужесточил наказание 23-летнему жителю Городищенского района Андрею Шикову за ДТП с тремя погибшими. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее вынесенный Шикову приговор гособвинение посчитало чрезмерно мягким и оспорило его в апелляционном порядке. В ноябре 2020 года Дзержинский районный суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с последующим лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2 лет 6 месяцев. Прокуратура просила для виновника аварии 4,5 года в колонии общего режима.

Апелляционная инстанция в итоге увеличила наказание на год - до 4 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

В судебном заседании установлено, что ночью 7 мая 2020 года фигурант уголовного дела, управляя автомобилем марки "Мерседес-Бенц МL-350", ехал по Третьей продольной магистрали в Дзержинском районе. Не соблюдая дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении транспортного средства, он совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ". От удара легковой автомобиль отбросило на металлическое ограждение. В результате находившиеся в автомашине подсудимого две девушки и парень от полученных травм скончались на месте происшествия. Жертвам аварии было по 22 года.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду. Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.

Приговор вступил в законную силу.



