Расследования 05.03.2021 12:18
0
05.03.2021 12:18
Волгоградский областной суд ужесточил наказание 23-летнему жителю Городищенского района Андрею Шикову за ДТП с тремя погибшими. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее вынесенный Шикову приговор гособвинение посчитало чрезмерно мягким и оспорило его в апелляционном порядке. В ноябре 2020 года Дзержинский районный суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с последующим лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2 лет 6 месяцев. Прокуратура просила для виновника аварии 4,5 года в колонии общего режима.
Апелляционная инстанция в итоге увеличила наказание на год - до 4 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
В судебном заседании установлено, что ночью 7 мая 2020 года фигурант уголовного дела, управляя автомобилем марки "Мерседес-Бенц МL-350", ехал по Третьей продольной магистрали в Дзержинском районе. Не соблюдая дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении транспортного средства, он совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ". От удара легковой автомобиль отбросило на металлическое ограждение. В результате находившиеся в автомашине подсудимого две девушки и парень от полученных травм скончались на месте происшествия. Жертвам аварии было по 22 года.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду. Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.
Приговор вступил в законную силу.
Реклама
В Волгограде продавец-кассир заработала в мебельном салоне уголовную статью05.03.2021 15:57
Расследования 05.03.2021 15:57
Имущество на 17 миллионов арестовали по делу о неуплате налогов в Волгоградской области05.03.2021 14:03
Расследования 05.03.2021 14:03
Скрывавшийся в Швеции экс-депутат готовится к суду в Волгограде04.03.2021 19:13
Расследования 04.03.2021 19:13
Суд оправдал жителя Волгограда за пьяную езду04.03.2021 11:32
Расследования 04.03.2021 11:32
Подозреваемого в убийстве 20-летней давности задержали под Волгоградом03.03.2021 12:32
Расследования 03.03.2021 12:32
Жителя Волгоградской области наказали рублем за нацистскую символику в соцсети03.03.2021 10:41
Расследования 03.03.2021 10:41
«Извлекали колоссальную прибыль»: уголовное дело экс-депутатов гордумы Волгограда на пути в суд02.03.2021 19:48
Расследования 02.03.2021 19:48
Второго начальника осудили по делу о смертельном взрыве на барже под Волгоградом02.03.2021 17:46
Расследования 02.03.2021 17:46
Жителя Волжского отправили в колонию за ложный донос на пристава02.03.2021 16:30
Расследования 02.03.2021 16:30
Волгоградского врача, обвинившего в побоях полицейских, осудили за клевету02.03.2021 15:04
Расследования 02.03.2021 15:04
«8 лет - это много»: зарубивший топором жену волгоградец подумал о будущем02.03.2021 14:37
Расследования 02.03.2021 14:37
Двоих мошенников из Ростовской области задержали за телефонные звонки в Волгоград01.03.2021 18:02
Расследования 01.03.2021 18:02
Жителю Симферополя грозит 5 лет тюрьмы за нечестные торги в Волгограде01.03.2021 16:30
Расследования 01.03.2021 16:30
В Волгограде напавшему с монтировкой на полицейского грозит до 10 лет тюрьмы01.03.2021 13:34
Расследования 01.03.2021 13:34
Насильник и убийца школьницы предстанет перед судом в Волгоградской области01.03.2021 09:40
Расследования 01.03.2021 09:40
Реклама