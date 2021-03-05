Расследования

В Волгограде лихачу на "Мерседесе" накинули срок за гибель троих друзей в ДТП

Расследования 05.03.2021 12:18
0
05.03.2021 12:18


Волгоградский областной суд ужесточил наказание 23-летнему жителю Городищенского района Андрею Шикову за ДТП с тремя погибшими. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее вынесенный Шикову приговор гособвинение посчитало чрезмерно мягким и оспорило его в апелляционном порядке. В ноябре 2020 года Дзержинский районный суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с последующим лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2 лет 6 месяцев. Прокуратура просила для виновника аварии 4,5 года в колонии общего режима. 
Апелляционная инстанция в итоге увеличила наказание на год - до 4 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
В судебном заседании установлено, что ночью 7 мая 2020 года фигурант уголовного дела, управляя автомобилем марки "Мерседес-Бенц МL-350", ехал по Третьей продольной магистрали в Дзержинском районе. Не соблюдая дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении транспортного средства, он совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ". От удара легковой автомобиль отбросило на металлическое ограждение. В результате находившиеся в автомашине подсудимого две девушки и парень от полученных травм скончались на месте происшествия. Жертвам аварии было по 22 года.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду. Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.
Приговор вступил в законную силу.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Расследования
05.03.2021 15:57
Расследования 05.03.2021 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2021 14:03
Расследования 05.03.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2021 19:13
Расследования 04.03.2021 19:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2021 11:32
Расследования 04.03.2021 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2021 12:32
Расследования 03.03.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2021 10:41
Расследования 03.03.2021 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2021 19:48
Расследования 02.03.2021 19:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2021 17:46
Расследования 02.03.2021 17:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2021 16:30
Расследования 02.03.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2021 15:04
Расследования 02.03.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2021 14:37
Расследования 02.03.2021 14:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2021 18:02
Расследования 01.03.2021 18:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2021 16:30
Расследования 01.03.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2021 13:34
Расследования 01.03.2021 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2021 09:40
Расследования 01.03.2021 09:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:14
Нового начальника назначили в райотделе полиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:50
Губернатор Волгоградской области оценил мужественный поступок женщины-депутатаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Тюльпаны, мимозы и «Hello Kitty» заполонили улицу Советская в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде продавец-кассир заработала в мебельном салоне уголовную статьюСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде определились лидирующие территории в голосовании по благоустройствуСмотреть фотографии
14:05
Режим работы Сбербанка с 6 по 9 мартаСмотреть фотографии
14:03
Имущество на 17 миллионов арестовали по делу о неуплате налогов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:49
«Спасибо вам»: губернатор поздравил волгоградских женщин с 8 МартаСмотреть фотографии
13:33
Фотовыставка «Железные леди» открылась на крупнейших вокзалах ПривЖДСмотреть фотографии
13:27
Депутат от Волгоградской области Нина Черняева отказалась от участия в выборах в ГосдумуСмотреть фотографии
12:53
Коронавирус снижает активность в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде лихачу на "Мерседесе" накинули срок за гибель троих друзей в ДТПСмотреть фотографии
11:59
Двое волгоградских подростков устроили "покатушки" на угнанном автоСмотреть фотографии
11:47
Органы власти в Волгоградской области будут штрафовать за «утаивание» данных от фонда капремонтаСмотреть фотографии
11:22
Идею проекта "Школьное кафе" обсудили с родителями и педагогами пяти районов ВолгоградаСмотреть фотографии
10:29
«Творить, чтобы жить»: «Ростелеком» и «Теплые Артисты» запустили инклюзивный проект в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:19
Китайская легковушка насмерть сбила старушку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде сильный пожар охватил хозпостройкуСмотреть фотографии
09:31
Филиал ООО «Капитал МС» продолжает пилотный проект по вовлечению частных клиник в оказание услуг волгоградцам в возрасте 65 лет и старшеСмотреть фотографии
08:59
Сварщик набедокурил: огонь разом уничтожил авто и два мотоцикла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
В "Цветущем саду" на Персиковой улице Волжского как щепка сгорел домСмотреть фотографии
08:13
Зябко и дождливо: взбалмошный ветер не покидает ВолгоградСмотреть фотографии
21:08
Автолюбители Волгограда «оплакивают» растаявший вместе со снегом асфальтСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
Скрывавшийся в Швеции экс-депутат готовится к суду в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:25
Маршрутка №46с заберет волгоградцев из частного сектора на улице КачинцевСмотреть фотографии
18:14
Выбили с дороги: неуступчивый водитель после ДТП в Волгограде съехал с пути (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:40
«Да вы не волнуйтесь»: волгоградская школьница рассказала Путину о волонтерствеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
Глава поселка в Волгоградской области дробил бюджетные закупки по цвету тротуарной плиткиСмотреть фотографии
16:48
90 палаток с легальными мимозами ожидают волгоградских мужчинСмотреть фотографии
16:30
Wink представляет премьеры мартаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 