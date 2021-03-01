СК разбирается в причинах побега из дома троих детей в Волгограде





Следователями в Волгограде организована проверка по факту побега из дома троих детей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, сегодня утром о безвестном исчезновении несовершеннолетних в полицию сообщили их родители. Пропали двое мальчиков 7 и 8 лет, а также 13-летняя сестра одного из них. Обеспокоенные родители рассказали, что накануне днем их дети отправились гулять и не вернулись. Самостоятельные поиски положительных результатов не дали. Правоохранительные органы подключились к поиску детей.

Спустя два часа их место нахождения было установлено. К счастью, никаких противоправных действий в отношении них не совершено. Выяснилось, что ночь юные волгоградцы провели в подъезде одного из домов, расположенном недалеко от места их жительства.

Сейчас со школьниками работают сотрудники территориального подразделения СКР, которым предстоит выяснить причины, по которым дети не вернулись домой с прогулки. В рамках процессуальной проверки также будут приняты меры профилактического характера.



