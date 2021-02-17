В Советском районе Волгограда продолжатся чудесные метаморфозы улицы Казахской





Благоустройство территории вблизи больницы СМП №7 продолжится в этом году в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на очереди работы по приведению в порядок нечетной стороны улицы Казахской от Новосибирской до проспекта Университетского. Коммунальные службы проложили в данном месте более километра новых сетей, что позволит уберечь территорию от разрытий.

В прогулочной зоне подрядчик уложит новую пешеходную дорожку, смонтирует современную систему освещения с 33 светодиодными фонарями и установит камеры наружного видеонаблюдения. Также на объекте появится поливочный водопровод, рабочие уложат рулонный газон и к существующим растениям дополнительно высадят 150 деревьев и кустарников. В их числе: ель, липа мелколистная, рябина, береза, форзиция, дерн белый, пузыреплодник и другие растения. Реконструкция начнется этой весной сразу же после наступления устойчивой теплой погоды.

Напомним, ранее на улице Казахской преобразилась территория, примыкающая к периметру больницы №7.







