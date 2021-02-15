Сбер масштабирует на всю страну программу развития предпринимательских талантов у школьников SberZ

Общество 15.02.2021 22:10 Новости компаний
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15.02.2021 22:10 Новости компаний
Сбер, при поддержке Агентства стратегических инициатив, масштабировал школьный акселератор SberZ на всю Россию. Акселератор помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта.
Пилот программы был запущен в 2019 году в четырёх школах Москвы. В конце 2020 года обновлённая программа акселератора SberZ была тиражирована и запущена в более 530 школах в 33 регионах от Калининграда до Хабаровска — это 40% всех регионов страны. При этом Хабаровский край лидирует по числу участников программы от одной школы, а лидер по общему числу участников — Кемеровский край.
Как сообщили ИА "Высота 102" в Сбере, С 2021 года стать участниками акселератора могут учащиеся 8-11 классов любой школы страны, для этого надо подать заявку до 15 марта на сайте https://sber-z.sberclass.ru/.
Сегодня основная конкуренция в мире разворачивается между компаниями, которых не существовало еще несколько десятков лет назад. А в будущем конкуренция будет определяться качеством компаний, создаваемых в наши дни. Именно поэтому предпринимательство — ключевой навык, который определяет конкурентоспособность экономики и уровень благосостояния общества в целом. Исследования показывают, что россияне считают, что в среднем они реже, чем жители других стран, обладают навыками, достаточными для старта собственного дела. Поэтому одной из своих задач акселератор SberZ видит популяризацию предпринимательства в России и помощь подросткам в освоении основ предпринимательства.
"Чрезвычайно важно дать школьникам навыки 21 века и уверенность в себе именно сейчас, когда их взгляды находятся на стадии формирования, а крупнейшие жизненные развилки еще впереди. Мы хотим не только дать им знания о предпринимательстве и научить универсальным навыкам, которые помогут ребятам определяться с выбором независимо от карьерного пути, принимать решения в условиях неопределённости, расставлять приоритеты и коммуницировать своё видение, но и также ставим целью изменить мышление, дать им ту уверенность в себе и стойкость, которые необходимы для достижения побед", - отметил Герман Греф, президент, Председатель Правления Сбербанка.
"Многолетнее сотрудничество Агентства стратегических инициатив и Сбера в сфере развития талантов получило новое развитие — теперь в рамках школьного акселератора SberZ. Такие инициативы Агентства, как создание возможностей для регистрации несовершеннолетних в качестве самозанятых, навигация по мерам поддержки проектов на платформе «Конструкториум», а также запуск механизма частного венчурного инвестирования в стартапы молодёжи до 18 лет создают инфраструктуру, необходимую для развития стартапов выпускников SberZ. Мы рады, что в лице Сбера нашли единомышленника, который так же, как и мы, хочет вырастить новое поколение предпринимателей", - сообщила Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.
Благодаря акселератору SberZ школьники:
· научатся создавать свой проект с нуля и работать в команде;
· найдут новых друзей и выстроят нетворкинг, который поможет им в будущем;
· смогут получить предложения о сотрудничестве от компаний-партнёров и бизнес-ангелов, экосистемы Сбера, а также преференции от ведущих вузов страны.
Обучение пройдет в два этапа.
Первый этап — 10 недель
Участников ожидает 12 онлайн-модулей на образовательной платформе СберКласс с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа. Каждый модуль завершается практической отработкой усвоенного материала. Вокруг своих стартапов школьники создадут проектные команды, при этом в одну команду смогут войти участники из разных школ и городов. 200 лучших команд пройдут во второй этап.
Второй этап — 10 недель
Будет проходить как онлайн, так и офлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация. Каждая команда получит персонального наставника-трекера, который на основе своей экспертизы, опыта и знаний будет помогать юным предпринимателям развивать проект. В финале у каждой стартап-команды будут готовы не просто слайды презентации, а действующие MVP (Minimum viable product, работающая версия продукта), которые ребята представят жюри на Демо-дне.
На первом этапе спикерами образовательного курса выступят топ-трекеры России и руководители компаний экосистемы Сбера. На втором этапе они выступят в роли менторов и наставников школьных стартап-команд, а также к ним присоединятся участники и победители международного акселератора Сбер500, проводимого совместно с 500 Startups.
Фото ru.freepik.com
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