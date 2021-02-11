Экономика

Более 750 тысяч жителей Поволжья оформили договоры рискового страхования в Сбере

Экономика 11.02.2021 10:45 Новости компаний
0
11.02.2021 10:45 Новости компаний


Клиенты Поволжского банка ПАО Сбербанк в 2020 году оформили 763 тысячи договоров рискового страхования в дочерних компаниях Сбера «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». Речь идёт о программах по страхованию жизни и здоровья, имущества, любимых вещей, домашних питомцев и денег на банковских картах.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, лидером продаж в 2020 году стало ипотечное страхование. 225 тысяч клиентов Поволжского банка ПАО Сбербанк заключили договоры ипотечного страхования имущества (защита при пожарах, стихийных бедствиях и других рисков), почти 165 тысяч — договоры ипотечного страхования жизни.
267 тысяч жителей Поволжья защитили свои банковские карты от несанкционированных снятий денег в банкомате, кибератак на смартфон и других рисков вместе с программой «Сбереги финансы».
52 тысячи клиентов Поволжского банка оформили программу «Защита от травм», ещё 51 тысяча застраховала имущество на случай залива, чрезвычайных ситуаций и других рисков.
"Сбер предлагает широкую линейку программ от компаний ʺСбербанк страхованиеʺ и ʺСбербанк страхование жизниʺ, которая обеспечивает страховой защитой практически на все случаи жизни. Кроме того, в 2020 году Сбер первым в России предложил клиентам ряд инновационных страховых продуктов и сервисов. Это программы: ʺСбереги себяʺ — с выплатами при госпитализации по широкому спектру заболеваний (включая коронавирус); ʺФармСтрахованиеʺ — с компенсацией затрат на лекарства, моментальные страховые выплаты в случае задержки авиарейса; ʺЗелёные каникулыʺ (для ипотечных заёмщиков) — для защиты от недобровольной потери работы. Кроме того, нашим клиентам доступен онлайн-сервис подбора полисов ОСАГО от 12 страховых компаний. Полисы ОСАГО можно оформить и в наших офисах в Волгограде, а в ближайшие месяцы это станет возможно и в других городах Поволжья", - отметил Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.
Фото ru.freepik.com

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Экономика
11.02.2021 15:05
Экономика 11.02.2021 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.02.2021 13:55
Экономика 11.02.2021 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.02.2021 12:28
Экономика 11.02.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2021 17:36
Экономика 10.02.2021 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2021 15:04
Экономика 10.02.2021 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2021 14:54
Экономика 10.02.2021 14:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.02.2021 13:17
Экономика 10.02.2021 13:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2021 12:48
Экономика 10.02.2021 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2021 12:01
Экономика 10.02.2021 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2021 19:47
Экономика 09.02.2021 19:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2021 16:50
Экономика 09.02.2021 16:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2021 14:57
Экономика 09.02.2021 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2021 14:03
Экономика 09.02.2021 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2021 17:56
Экономика 08.02.2021 17:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2021 17:35
Экономика 08.02.2021 17:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:05
Банк «Открытие»: комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 12 февраляСмотреть фотографии
14:30
Везли на операцию, а умерла от ковида: в Волгоградской области не спасли 44-летнюю женщинуСмотреть фотографии
14:27
Как карты лягут: волгоградские единороссы увлеклись предвыборным пасьянсомСмотреть фотографии
13:55
За 3 года НПФ «Открытие» выплатил своим клиентам более 28,6 млрд руб. пенсийСмотреть фотографии
13:53
Пробы воды из покрасневшей реки в Волгоградской области шокировалиСмотреть фотографии
13:45
Смертельный обгон: такси с чеченскими номерами разбилось на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Жителю Волгоградской области вынесли приговор за призыв к геноциду евреевСмотреть фотографии
12:28
Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка рассказал студентам об основах инвестированияСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде два человека пострадали в тройном ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
11:53
Скончался первый председатель Арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:38
Одна взлетела, вторая закрутилась: под Волгоградом жестко столкнулись две иномарки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:41
Силовики пресекли в Волгограде хитроумный план заработка на дорогом авто из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Под Волгоградом за 100 миллионов реконструируют очистные в проблемном селеСмотреть фотографии
09:50
Жителям Волгоградской области пообещали перерасчет за теплоСмотреть фотографии
09:26
«Это убийство»: волгоградцы не знают, как доползти на работуСмотреть фотографии
21:17
Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в СУ СК по Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:29
"ГиКнулись, что ли?": жители дома в Волгограде дошли до президента из-за счетов за отоплениеСмотреть фотографии
17:32
Трое из 20 обвиняемых в хищениях с нефтезавода в Волгограде идут под судСмотреть фотографии
17:21
В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян не вышел из СИЗОСмотреть фотографии
17:05
Депутаты Волгоградской облдумы изучат доходы бизнес-омбудсмена и ее мужаСмотреть фотографии
15:51
Волгоградец осужден за молчание о планах друга совершить терактСмотреть фотографии
15:39
Самолет "Москва-Махачкала" совершил вынужденную посадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:54
Волгоградстат зафиксировал снижение платы за отопление и водуСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области бывший полицейский босс оказался мошенникомСмотреть фотографии
13:03
«Теряем поколение»: в Волгоградской области коронавирус убивает пожилыхСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде коммерсанты «почистили» бюджет нацпроекта на фиктивном обучении предпенсионеровСмотреть фотографии
12:48
Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги 2020 годаСмотреть фотографии
11:56
Скрытые доходы и жены-помощницы: депутатов Волгоградской облдумы проверили на коррупциюСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде с УК взыскивают полмиллиона рублей за помятый деревом внедорожникСмотреть фотографии
10:42
Цифровая безопасность: «Ростелеком» в Волгограде организовал для школьников образовательный квестСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 