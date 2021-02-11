Более 750 тысяч жителей Поволжья оформили договоры рискового страхования в Сбере

Экономика 11.02.2021 10:45 Новости компаний
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11.02.2021 10:45 Новости компаний
Клиенты Поволжского банка ПАО Сбербанк в 2020 году оформили 763 тысячи договоров рискового страхования в дочерних компаниях Сбера «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». Речь идёт о программах по страхованию жизни и здоровья, имущества, любимых вещей, домашних питомцев и денег на банковских картах.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, лидером продаж в 2020 году стало ипотечное страхование. 225 тысяч клиентов Поволжского банка ПАО Сбербанк заключили договоры ипотечного страхования имущества (защита при пожарах, стихийных бедствиях и других рисков), почти 165 тысяч — договоры ипотечного страхования жизни.
267 тысяч жителей Поволжья защитили свои банковские карты от несанкционированных снятий денег в банкомате, кибератак на смартфон и других рисков вместе с программой «Сбереги финансы».
52 тысячи клиентов Поволжского банка оформили программу «Защита от травм», ещё 51 тысяча застраховала имущество на случай залива, чрезвычайных ситуаций и других рисков.
"Сбер предлагает широкую линейку программ от компаний ʺСбербанк страхованиеʺ и ʺСбербанк страхование жизниʺ, которая обеспечивает страховой защитой практически на все случаи жизни. Кроме того, в 2020 году Сбер первым в России предложил клиентам ряд инновационных страховых продуктов и сервисов. Это программы: ʺСбереги себяʺ — с выплатами при госпитализации по широкому спектру заболеваний (включая коронавирус); ʺФармСтрахованиеʺ — с компенсацией затрат на лекарства, моментальные страховые выплаты в случае задержки авиарейса; ʺЗелёные каникулыʺ (для ипотечных заёмщиков) — для защиты от недобровольной потери работы. Кроме того, нашим клиентам доступен онлайн-сервис подбора полисов ОСАГО от 12 страховых компаний. Полисы ОСАГО можно оформить и в наших офисах в Волгограде, а в ближайшие месяцы это станет возможно и в других городах Поволжья", - отметил Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.
Фото ru.freepik.com
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