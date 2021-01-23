Реализация двадцати добрых дел стартует в Котельниковском районе





К своему 20-летию компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко запускает масштабную программу «20 добрых дел «ЕвроХима». Это событие станет важным не только для сотрудников компании и её предприятий, но и для жителей городов присутствия компании.

Как стало известно ИА «Высота 102», активисты Гремячинского горно-обогатительного комбината совместно с главами района провели совещание, в котором представители местных властей выдвинули свои предложения и пожелания. Одобренные дела будут реализованы в течение года на территории Котельниковского района при поддержке «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Однако предприятие-инвестор намерено продолжить эту деятельность и не останавливаться на цифре 20 и впереди у него еще множество добрых дел.

В преддверии 78-летия Победы в Сталинградской битве стартует первое доброе дело. Так, активисты ГОКа были интегрированы в праздничную программу администрации города и совместно с местными властями сотрудники предприятия традиционно поздравят ветеранов по адресам, отдадут им дань уважения за их величайшие подвиги и вручат продуктовые наборы, которые всегда придутся кстати пенсионерам.

«Ветеранов остается все меньше. И это очень грустно. Но от этого праздники, связанные с Днем Победы, с каждым годом становятся все более ценными, потому что они напоминают молодому поколению, какой героический подвиг совершил наш народ. Мы - добровольцы не можем остаться в стороне. Котельниково – наш город, здесь живут наши семьи, наши родители, здесь все такое родное. Помогая другим, мы помогаем себе», - поделилась лидер волонтерского движения «МЫВМЕСТЕ» Марина Похомович.



