Молодые специалисты «Россети Юг» получили более 16 млн рублей поддержки для улучшения жилищных условий





В 2020 году 254 работника ключевых специальностей «Россети Юг» получили компенсацию процентов по кредитным (ипотечным) договорам.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, сумма компенсации ипотечных процентов, что является наиболее востребованной формой корпоративной поддержки, составила более 16 млн рублей.

Получателями компенсации стали электромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры производственных отделений ростовского, волгоградского астраханского и калмыцкого филиалов «Россети Юг».

Как поясняют в компании, конкретный размер выплаты определяется Центральной жилищной комиссией «Россети Юг», а критериями для ее получения являются ключевая профессия и возраст до 35 лет. Финансирование программы осуществляется из нетарифных источников.

Программа поддержки молодого персонала компании по улучшению жилищных условий была создана по инициативе генерального директора «Россети Юг» Бориса Эбзеева в 2017 году. По мере улучшения финансово-экономического состояния компании перечень получателей компенсации расширяется.

Напомним, компания «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.

«Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек.



