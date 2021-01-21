Общество

Молодые специалисты «Россети Юг» получили более 16 млн рублей поддержки для улучшения жилищных условий

Общество 21.01.2021 15:48 Новости компаний
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21.01.2021 15:48 Новости компаний


В 2020 году 254 работника ключевых специальностей «Россети Юг» получили компенсацию процентов по кредитным (ипотечным) договорам
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании,  сумма компенсации ипотечных процентов, что является  наиболее востребованной формой корпоративной поддержки,  составила более 16 млн рублей. 
Получателями компенсации стали электромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры производственных отделений ростовского, волгоградского астраханского и калмыцкого филиалов «Россети Юг». 
Как поясняют в компании, конкретный размер выплаты определяется Центральной жилищной комиссией «Россети Юг», а критериями для ее получения являются ключевая профессия и возраст до 35 лет. Финансирование программы осуществляется из нетарифных источников.
Программа поддержки молодого персонала компании по улучшению жилищных условий была создана по инициативе генерального директора «Россети Юг» Бориса Эбзеева в 2017 году. По мере улучшения финансово-экономического состояния компании перечень получателей компенсации расширяется. 
Напомним, компания «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.
«Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек. 

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