В Волгограде из-за перехода на московское время перекраивают расписание электричек

Общество 19.12.2020 10:32
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19.12.2020 10:32
В Волгограде срочно меняют расписание пригородных электричек в связи с предстоящим переходом региона в московскую часовую зону. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, которые пользуются этим видом транспорта, контролеры уже предупреждают пассажиров о предстоящих изменениях в расписании и советуют им следить за появляющейся информацией. Новое расписание движения пригородных поездов начнет действовать с 28 декабря. Напомним, с 27 декабря в случае подписания президентом России закона о переводе стрелок в Волгоградской области регион начнет жить по московскому времени. Источник в Приволжской железной дороге пояснил следующее: «Хотя закон еще не вступил в действие, мы уже работаем над изменениями в расписании, потому что движение электричек подгоняется под расписание московских поездов. Когда Волгоградская область переходила на местное время, все было точно так же – нам пришлось менять расписание. Теперь будет обратный процесс и расписание снова изменится».
Пока официальная информация об изменениях в графике движения поездов не опубликована. Но, как стало известно ИА «Высота 102», в частности, электричка «Волжский-Волгоград» будет курсировать по другому расписанию. Если раньше она уходила из Волжского в 6-55, то с 28 декабря время отбытия сдвинется на 6-37. Соответственно, со станции Волгоград-1 электропоезд будет отправляться в 17-42, раньше было на 10 минут позже. При этом, по сведениям источника, в движении электричек в Волгограде сдвиг в расписании будет более серьезным.
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