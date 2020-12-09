Экономика

Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для российских предпринимателей

Экономика 09.12.2020 16:44
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09.12.2020 16:44


Очередное масштабное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоялось в он-лайн формате. Организаторами стали банк «Открытие», министерство инвестиций и развития Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Шоу прошло при информационной поддержке Яндекса, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
На бизнес-шоу участники узнали от экспертов о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире. Предприниматели из Свердловской области на примере своих кейсов рассказали, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.
Задавая тон бизнес-шоу, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова рассказала вдохновляющие истории о том, как перестроить свой бизнес и найти новые инструменты для развития даже в сложных условиях пандемии коронавируса.
Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова посвятила свое выступление тому, как применять инструменты цифровизации в сфере подбора кадров. Главная борьба идет за «цифровые таланты»: тех сотрудников, чья работа непосредственно связана с развитием ИТ-технологий. По словам Салиховой, более 90% так называемых цифровых сотрудников сегодня используют для поиска работы онлайн-инструменты. И находят новые рабочие места, в среднем, менее чем за две недели. Чтобы конкурировать за такие ценные кадры, традиционных методов рекрутинга недостаточно. На помощь приходят цифровые когнитивные технологии.
Елена Салихова рассказала об используемой в банке «Открытие» автоматизированной системе полного цикла подбора персонала Estaff. С ней интегрирован так называемый парсер - компьютерная программа «Север», выполняющая все типичные задачи классического рекрутера. С помощью искусственного интеллекта программа занимается поиском резюме на сайтах, их оценкой, приглашением кандидатов на собеседование с недостижимой для обычного человека эффективностью. Искусственный интеллект способен оценить 500 резюме за 30 секунд, за один рабочий день программа обрабатывает 48000 кандидатов.
Кроме того, Салихова рассказала об использовании цифровых технологий при видео-интервью и онлайн-тестировании с помощью чат-ботов, а также о проекте Биржи талантов банка «Открытие». Благодаря этой бирже руководители банковских подразделений смогут найти необходимого сотрудника внутри банка, не выходя на внешний рынок.
Трансляция бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» велась через социальные сети банка «Открытие» в Facebook, ВКонтакте и YouTube.

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