



Активисты движения «Волгоградское время» намерены записать коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, они рассчитывают, что это обращение прозвучит во время пресс-конференции с главой государства, которая состоится 17 декабря. Для записи обращения Владимиру Путину горожане приглашают своих сторонников вновь встретиться на площади около театра «Царицынская опера» 12 декабря в 12-30, где в прошедшую субботу прошло собрание сторонников волгоградского времени. В видеообращении горожане собираются проинформировать Владимира Путина о несогласии с позицией депутатов облдумы и Госдумы, которые решили перевести стрелки в Волгоградской области на основании сомнительного опроса, перечеркнув результаты законного референдума, а также попросить не подписывать скандальный закон, который внес раскол среди жителей региона.

Напомним, 5 декабря сторонники волгоградского времени провели около «Царицынской оперы» собрание, на котором обвинили депутатов облдумы и Госдумы, которые лоббировали принятие закона о переходе региона в московскую часовую зону, во вранье. Также активисты заявили о намерении добиваться проведения нового референдума и отзыва депутатов, которые, по их мнению, нарушили закон и отменили результаты референдума сомнительным мероприятием по выявлению мнения.



