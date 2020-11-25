Общество

В почтовых отделениях Волгоградской области можно оформить страхование автомобиля и имущества

Общество 25.11.2020 09:00 Новости компаний
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25.11.2020 09:00 Новости компаний


Во всех почтовых отделениях Волгоградской области теперь можно получить полисы ОСАГО. Автовладельцам доступно оформление страхования без приобретения дополнительных услуг и доплат. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в АО «Почта России».
Партнерами Почты России выступают Страховой Дом «ВСК», «Согласие» и «Росгосстрах». Клиенты смогут изучить предложения различных компаний и выбрать наиболее оптимальные для себя условия.
Специалистами Почты России реализована уникальная технология онлайн взаимодействия со страховыми компаниями – после заполнения всех необходимых данных оператор отправит запрос страховщикам и получит расчет страховой премии от разных компаний, а клиент сможет выбрать оптимальный вариант. 
При себе владельцу автомобиля необходимо иметь паспортные данные страхователя и владельца, водительские права, данные транспортного средства (свидетельство о регистрации ТС, ПТС или электронный ПТС) и диагностическую карту для автотранспорта старше 3-х лет. 
«Реализуемые отделениями почтовой связи страховые продукты полностью соответствуют действующему законодательству, - отметил директор УФПС Волгоградской области Виталий Соловьев. - Возможность застраховать машину рядом с домом в почтовом отделении делает услугу доступной и позволяет клиентам экономить свое время».
Также в почтовых отделениях Волгоградской области или на дому через почтальонов, которые оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами, клиенты Почты России могут оформить различные программы страхования имущества на льготных условиях. 
Например, чтобы застраховать дом, часть дома или квартиру, не требуется предъявлять документ и осматривать объект недвижимости. При оплате коммунальных и других платежей необходимо обратиться к оператору почтового офиса с просьбой оформить услугу страхования. Стоимость страховых программ является фиксированной от 45 рублей за 1 календарный месяц или от 2000 до 6000 рублей на год. В качестве подтверждающих документов клиент получает страховой полис и чек. Дополнительную подробную информацию об условиях страхования можно получить у операторов связи в отделениях или у почтальонов.

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