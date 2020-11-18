Снежная буря обошла Волгоград стороной





Дорожники расчищают трассы в районах Волгоградской области, где бушевала снежная буря. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в администрации региона, за прошедшую ночь метель зафиксирована в Нехаевском, Клетском, Серафимовичском, Калачевском, Чернышковском и Суровикинском районах. Небольшой снег выпал в Алексеевском и Городищенском районах. Устранен накат на дорогах Кумылженского и Октябрьского районов.

Для обеспечения безопасного проезда за сутки израсходовано 606 тонн противогололедных материалов. Для расчистки трасс задействовали 66 комбинированных дорожных машин и 29 автогрейдеров, тракторов и погрузчиков. 95 единиц техники в течение суток задействовали в расчистке и обработке дорог регионального значения в районах Волгоградской области. Проезд дорожными службами обеспечен, заторов на трассах нет.

В случае необходимости для уборки снега и обработки автомагистралей региона противогололедными материалами может быть задействовано порядка 500 единиц дорожной техники на региональных трассах и 184 на федеральных, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Отметим, что накануне обильные осадки и сильный ветер ждали и в Волгограде. Во всех районах города были созданы оперативные запасы песко-соляной смеси. Коммунальные и дорожные службы находились в состоянии повышенной готовности. Однако циклон прошел мимо Волгограда в сторону Элисты.



