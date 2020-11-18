Снежная буря обошла Волгоград стороной

Общество 18.11.2020 11:01
0
18.11.2020 11:01
Дорожники расчищают трассы в районах Волгоградской области, где бушевала снежная буря. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в администрации региона, за прошедшую ночь метель зафиксирована в Нехаевском, Клетском, Серафимовичском, Калачевском, Чернышковском и Суровикинском районах. Небольшой снег выпал в Алексеевском и Городищенском районах. Устранен накат на дорогах Кумылженского и Октябрьского районов.
Для обеспечения безопасного проезда за сутки израсходовано 606 тонн противогололедных материалов. Для расчистки трасс задействовали 66 комбинированных дорожных машин и 29 автогрейдеров, тракторов и погрузчиков. 95 единиц техники в течение суток задействовали в расчистке и обработке дорог регионального значения в районах Волгоградской области. Проезд дорожными службами обеспечен, заторов на трассах нет.
В случае необходимости для уборки снега и обработки автомагистралей региона противогололедными материалами может быть задействовано порядка 500 единиц дорожной техники на региональных трассах и 184 на федеральных, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Отметим, что накануне обильные осадки и сильный ветер ждали и в Волгограде. Во всех районах города были созданы оперативные запасы песко-соляной смеси. Коммунальные и дорожные службы находились в состоянии повышенной готовности. Однако циклон прошел мимо Волгограда в сторону Элисты.
Реклама
Жители Волгоградской области стали меньше есть и покупать18.11.2020 12:10
Общество 18.11.2020 12:10
Чиновников в Волгоградской области обязали дать землю многодетным18.11.2020 10:36
Общество 18.11.2020 10:36
"Разделись и согрелись": югу Волгограда добавят жару18.11.2020 09:34
Общество 18.11.2020 09:34
«Не на крайнем же севере живете»: подъезд волгоградской многоэтажки остался без входной двери17.11.2020 19:19
Общество 17.11.2020 19:19
На юге Волгограда жильцы замерзают в своих квартирах17.11.2020 17:46
Общество 17.11.2020 17:46
Снег и вьюгу приготовились встретить коммунальные службы Волгограда17.11.2020 17:14
Общество 17.11.2020 17:14
Врачи пояснили обстоятельства смерти четверых жителей Волгоградской области от коронавируса17.11.2020 16:04
Общество 17.11.2020 16:04
На юге Волгоградской области из-за непрекращающейся метели начался «день жестянщика» (ФОТОРЕПОРТАЖ)17.11.2020 15:14
Общество 17.11.2020 15:14
Оплата налогов доступна во всех отделениях Почты России в Волгоградской области17.11.2020 14:02
Общество 17.11.2020 14:02
В Волгоградской области врачам скорой помощи обещают подарить жилье17.11.2020 13:17
Общество 17.11.2020 13:17
Четвертые сутки по четыре смерти: в Волгоградской области растет число жертв пандемии17.11.2020 11:50
Общество 17.11.2020 11:50
В Волгограде прикрыли ярмарку из-за нарушения антикоронавирусных мер17.11.2020 10:35
Общество 17.11.2020 10:35
«Маски – это смерть»: отрицающий коронавирус волгоградец пришел в суд в новом облачении17.11.2020 10:06
Общество 17.11.2020 10:06
В Волгоградской области выставили на торги раритетный дебаркадер16.11.2020 17:42
Общество 16.11.2020 17:42
Комсомольцы могли рухнуть: МБУ в Волгограде «выписали» солидный штраф за состояние памятника16.11.2020 16:57
Общество 16.11.2020 16:57
Реклама